Платне весілля без подарунків і боргів: пара ввела моду на новий шлюбний тренд

Пара з США / © people.com

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Американські підприємці Марлі Джакс і Стів Дж. Ларсен вирішили зробити зі свого весілля експеримент і соціальний кейс. Вони не лише уникнули боргів, а й передали понад $132 000 на благодійність.

Про це пише видання Рeople.

34-річна Марлі Джакс та 37-річний Стів Дж. Ларсен — вирішила кинути виклик традиційному весільному формату, який, за їх словами, став «надмірно дорогим» і призводить до того, що молодята часто починають спільне життя з боргів. Вони вирішили перетворити власне весілля на proof-of-concept — доказ того, що подію можна профінансувати без кредитів, просто продавши квитки на неї.

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«Весільна індустрія — це багатомільярдний бізнес. Багато пар влазять у борги заради одного дня. Я хотіла кинути цьому виклик», — розповіла Джакс журналу People.

Весілля відбулося 1 серпня на фермі Honalee в місті Ігл, штат Айдахо. Гості могли обрати між двома пакетами:

Базовий квиток за $57 з особи — включав доступ на церемонію і вечірку у день весілля.

VIP-пакет за $997 на двох — передбачав доступ на триденне святкування, включно з репетиційною вечерею 31 липня та «біохакерським бранчем і лаунжем відновлення» 2 серпня. Також VIP-гості отримували пріоритетне місце та згадку у весільній програмі.

«Я знаю, що ця ідея нова, вона деструктивна. Дехто вважає це вульгарним чи „грошовою витяжкою“. Але це не про прибуток. Ми створили досвід, який об’єднує людей і фінансується напряму — без боргів. А решту ми передали на благодійність», — наголосила Джакс.

До заручин, які відбулися на ковзанці в новорічний день, пара жартувала, що «було б кумедно продавати квитки на власне весілля». Та коли почалися реальні підрахунки, жарт перетворився на план.

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«На одному з майданчиків нам виставили $650… просто за те, щоб розрізати торт. Не сам торт — просто розрізати. Це стало останньою краплею», — розповідає Джакс.

Після цього вона звернулася до своєї онлайн-спільноти з опитуванням: чи готові люди купувати квитки на весілля замість дарувати подарунки. Відповіді її здивували — люди охоче підтримали ідею, багато хто навіть запропонував вищі суми.

«Ми сказали: не даруйте нам подарунків — просто купіть квиток, оплатіть свою вечерю і приходьте святкувати», — додав Ларсен.

Найближчі друзі та родичі не купували квитки — вони отримали традиційні запрошення. Решта гостей мала вибір: приєднатися до експерименту або залишитись осторонь. Один з чоловіків навіть викликав Джакс на публічні дебати у Facebook Live, і вона погодилася — адже «якщо справді віриш в ідею, маєш бути готовий її захищати».

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Святкування було доволі розкішним. Гостям подали морозиво зі смаком копченої солоної карамелі від Stella’s Ice Cream, торт від Michelle Sohan та печиво від Mama’s Secrets. Серед музичних номерів — танцюючий тромбоніст Джонатан Аронс, DJ-пара Team Ragoza та DJ Dynamix.

Для VIP-гостей також були організовані лекції з психології стосунків, здоров’я, сесії з дихальними техніками, оптимізації мозку, вібраційні платформи, ПЕМФ-килимки та терапія червоним світлом.

«Ми вийшли в нуль. Це була мета. А все, що зібрали понад — передали благодійності. Це найприємніша частина», — наголосив Ларсен.

Загалом пара зібрала $132 550 — з продажу квитків, благодійного аукціону та додаткових внесків. Усі гроші передані організації Village Impact, яка будує школи у Кенії та забезпечує доступ до питної води, гігієни та навчальних ресурсів.

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«У весільну ніч ми вже знали, що можемо написати чек на $96 200. Наступного ранку, під час бранчу, ми зібрали ще більше», — зазначила Джакс.

У липні 2026 року пара планує вирушити до Кенії разом з командою, щоб допомогти побудувати школу, яку профінансували завдяки своєму весіллю.

Марлі Джакс і Стів Ларсен тепер навчають інші пари, як перетворити весілля на подію, що фінансує сама себе. Їхній проєкт WeddingFunnels.com пропонує шаблони та поради — від квитків і колаборацій з брендами до залучення спонсорів і монетизації контенту.

«Я молюсь, щоб те, що ми зробили, стало прикладом для інших. Щоб весілля більше не асоціювались із боргами чи стресом. Вони можуть бути чимось абсолютно іншим — щедрим, сакральним і спільним», — підсумувала Джакс.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на весільній церемонії в англійському селі наречений стоячи біля вівтаря зі своєю коханою від хвилювання випадково назвав ім’я своєї колишньої дівчини.