Плацдарм для ударів: Росія розширює військову присутність у Білорусі для атак по Україні

Путін розширює військову присутність РФ у Білорусі

Росія продовжує вживати заходів для розбудови постійної військової бази на території Білорусі. Основна мета агресора на даному етапі — збільшення інтенсивності ударів безпілотниками далекого радіусу дії по українських містах.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті.

Нова інфраструктура для дронів

За даними президента України Володимира Зеленського, озвученими 23 березня, Кремль планує розгорнути в Білорусі чотири наземні станції управління дронами-камікадзе. Окрім цього, додаткова кількість таких станцій буде встановлена на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше, 23 лютого, глава держави також зазначав, що російські війська вже використовують спеціальні ретранслятори на білоруській території для підтримки та координації нальотів дронів типу Shahed.

Юридичне «прикриття» анексії Білорусі

Аналітики нагадують, що ще 5 лютого Москва та Мінськ підписали угоду, яка дозволяє Росії офіційно створювати «військові об’єкти» в Білорусі. Це повністю підтверджує прогнози ISW щодо планів Кремля закріпити свою постійну військову присутність у сусідній країні.

«ISW продовжує оцінювати дії РФ як де-факто анексію Білорусі. На сьогодні Білорусь є повноправною стороною-агресором (совоювником) у війні Росії проти України», — йдеться у звіті.

Далекосяжні плани Кремля

Експерти застерігають, що розбудова військового потенціалу в Білорусі має подвійну мету: по-перше, це посилення повітряного терору проти України, а по-друге, це створення умов для використання території Білорусі у потенційному майбутньому конфлікті з НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже попередив про реакцію на плани РФ розгорнути станції управління БпЛА в Білорусі.