«Плавлять дрони»: Трамп розповів про нову секретно зброю проти БпЛА
Трамп заявив, що США мають нові системи для знищення дронів, зокрема «комп’ютеризовані кулі» та лазери.
Президент Дональд Трамп заявив про появу в США нових технологій для боротьби з безпілотниками. Йдеться про так звані «комп’ютеризовані кулі» та лазерні системи.
Про це президент США розповів американським ЗМІ.
За його словами, нове обладнання дозволяє ефективно знищувати дрони різними способами.
«У нас є нове обладнання для знищення дронів — комп’ютеризовані кулі, як вони це називають», — заявив Трамп.
Він також додав, що у США активно використовують лазерні технології, які можуть фізично знищувати безпілотники.
«Лазери плавлять дрони; це чудово спостерігати», — зазначив президент.
Розвиток озброєння на тлі сучасних воєн — останні новини
У світі паралельно розвиваються й інші нові типи озброєння. Зокрема, Royal Navy активно впроваджує лазерну систему DragonFire для боротьби з дронами, яку планують встановити на кораблях уже до 2027 року.
Водночас United States Department of Defense нарощує виробництво ракет і систем ППО на тлі глобальної напруженості та конфліктів.
Експерти зазначають, що сучасна війна дедалі більше переходить до високотехнологічних рішень — від лазерної зброї до нових типів боєприпасів, які мінімізують побічні втрати та підвищують ефективність у складних умовах.
Також нагадаємо, що армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею. Йдеться про модель M111 — першу подібну розробку, прийняту на озброєння з часів війни у В’єтнамі.