«Плавлять дрони»: Трамп розповів про нову секретно зброю проти БпЛА

Лазерна зброя (ілюстративне фото)

Президент Дональд Трамп заявив про появу в США нових технологій для боротьби з безпілотниками. Йдеться про так звані «комп’ютеризовані кулі» та лазерні системи.

Про це президент США розповів американським ЗМІ.

За його словами, нове обладнання дозволяє ефективно знищувати дрони різними способами.

«У нас є нове обладнання для знищення дронів — комп’ютеризовані кулі, як вони це називають», — заявив Трамп.

Він також додав, що у США активно використовують лазерні технології, які можуть фізично знищувати безпілотники.

«Лазери плавлять дрони; це чудово спостерігати», — зазначив президент.

У світі паралельно розвиваються й інші нові типи озброєння. Зокрема, Royal Navy активно впроваджує лазерну систему DragonFire для боротьби з дронами, яку планують встановити на кораблях уже до 2027 року.

Водночас United States Department of Defense нарощує виробництво ракет і систем ППО на тлі глобальної напруженості та конфліктів.

Експерти зазначають, що сучасна війна дедалі більше переходить до високотехнологічних рішень — від лазерної зброї до нових типів боєприпасів, які мінімізують побічні втрати та підвищують ефективність у складних умовах.

Також нагадаємо, що армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею. Йдеться про модель M111 — першу подібну розробку, прийняту на озброєння з часів війни у В’єтнамі.