ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
1 хв

«Плавлять дрони»: Трамп розповів про нову секретно зброю проти БпЛА

Трамп заявив, що США мають нові системи для знищення дронів, зокрема «комп’ютеризовані кулі» та лазери.

Автор публікації
Кирило Шостак
Лазерна зброя (ілюстративне фото)

Лазерна зброя (ілюстративне фото)

Президент Дональд Трамп заявив про появу в США нових технологій для боротьби з безпілотниками. Йдеться про так звані «комп’ютеризовані кулі» та лазерні системи.

Про це президент США розповів американським ЗМІ.

За його словами, нове обладнання дозволяє ефективно знищувати дрони різними способами.

«У нас є нове обладнання для знищення дронів — комп’ютеризовані кулі, як вони це називають», — заявив Трамп.

Він також додав, що у США активно використовують лазерні технології, які можуть фізично знищувати безпілотники.

«Лазери плавлять дрони; це чудово спостерігати», — зазначив президент.

Розвиток озброєння на тлі сучасних воєн — останні новини

У світі паралельно розвиваються й інші нові типи озброєння. Зокрема, Royal Navy активно впроваджує лазерну систему DragonFire для боротьби з дронами, яку планують встановити на кораблях уже до 2027 року.

Водночас United States Department of Defense нарощує виробництво ракет і систем ППО на тлі глобальної напруженості та конфліктів.

Експерти зазначають, що сучасна війна дедалі більше переходить до високотехнологічних рішень — від лазерної зброї до нових типів боєприпасів, які мінімізують побічні втрати та підвищують ефективність у складних умовах.

Також нагадаємо, що армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею. Йдеться про модель M111 — першу подібну розробку, прийняту на озброєння з часів війни у В’єтнамі.

Дата публікації
Кількість переглядів
462
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie