Племінниця Путіна очолила фонд, який він створив для "підтримки ветеранів війни з Україною" – ЗМІ

Володимир Путін створив фонд, де вже за традицією, керівником стали родичі або люди з близького оточення.

Анну Цивільову – дружину губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова та двоюрідну племінницю Володимира Путіна – призначили головою фонду підтримки ветеранів війни Росії з Україною. Сам фонд створив президент РФ Путін.

Про це пише "Медуза".

Указ Путіна також оприлюднено на офіційному Інтернет-порталі правової інформації РФ.

Фонд надаватиме підтримку звільненим із військової служби "ветеранам бойових дій", які брали участь у "спеціальній військовій операції", а також родичам загиблих учасників вторгнення до України. Дія указу також поширюється на самопроголошених "ЛНР і ДНР", що воювали на боці, від травня 2014 року.

Відомо, що створений фонд фінансується з федерального бюджету, добровільних пожертвувань, і "інших джерел".

Анну Цивільову призначено головою фонду Пост голови наглядової ради фонду обійме перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Головою опікунської ради буде міністр праці та соціального захисту РФ Антон Котяков.

Нагадаємо, російські журналісти знайшли родичів президента РФ Володимира Путіна по лінії його двоюрідного брата, а також з’ясували суть чергової схеми збагачення оточення голови Кремля.

Читайте також: