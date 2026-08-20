Пляжі Європи кишать отруйними створіннями, схожими на медуз: постраждала 1000 людей

Португальський кораблик / © pexels.com

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Рекордна морська спека та глобальне потепління спричинили масову появу отруйних португальських корабликів на європейських пляжах. Небезпечні істоти вже ужалили понад тисячу людей на узбережжі Франції та змусили владу закрити пляжі.

Про це пише Financial Times.

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Нашестя португальських корабликів у Європі

До європейських пляжів нині масово прибиває португальських корабликів, які нагадують медуз. Їхні напівпрозорі гребені синього, фіолетового чи рожевого кольору нагадують вітрила португальських військових кораблів XVIII століття. Отруйні щупальця, вкриті жалкими клітинами, можуть сягати 30 м углиб океану.

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Останніми тижнями влада прибережних районів уздовж Біскайської затоки в Атлантичному океані попереджає про появу цього виду, який зазвичай мешкає у тропічних водах. Португальські кораблики почали масово з’являтися на європейському узбережжі саме в період, коли через хвилі спеки туристи та місцеві жителі шукають порятунку біля моря.

Нашестя медуз

Водночас на узбережжі Середземного моря діють попередження і щодо видів медуз, які є типовими для європейських вод. На півночі Франції один із ядерних реакторів EDF у вівторок залишався зупиненим через «масове нашестя» медуз, які заблокували насоси системи охолодження. Аналогічний інцидент траплявся і торік.

Масова поява медуз у європейських водах цього року збіглася з рекордною морською хвилею тепла в регіоні. Паралельно науковці дедалі активніше досліджують, наскільки добре ці види можуть пристосовуватися до виживання та розмноження в океанах, температура яких зростає через кліматичні зміни.

Як пов’язані поява медуз і глобальне потепління?

Морський еколог із Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл Джон Бруно застеріг, що екстремальні температури можуть призвести до «масової загибелі» риби, птахів та морських ссавців. Натомість медузи та близькі до них види здатні краще адаптуватися до потепління води. Як пояснив Бруно, під час окремих морських хвиль тепла це може сприяти їхньому «цвітінню», тоді як чисельність інших організмів зменшується. Желеподібні тварини також краще пристосовані до дефіциту кисню та поживних речовин, який може виникати через нагрівання води. Додатковою перевагою для них стає надмірний вилов видів, що харчуються медузами.

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Серед європейських регіонів, які аналізували фахівці World Weather Attribution, найбільше від кліматичних змін потерпає Середземне море. Його температура підвищується приблизно вдвічі швидше, ніж середньосвітовий показник.

Проте в районі Марселя цього літа медуз було небагато. За словами професорки Екс-Марсельського університету Дельфін Тібо, це може бути пов’язано зі змінами північно-західного вітру містралю.

Водночас значні скупчення медуз можуть залишатися у відкритому морі, наголосила вона.

«Існує мало прямих зв’язків між зміною клімату та медузами, але безумовно є багато непрямих зв’язків — через зміни течій і температури», — скзала Тібо.

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В Аркашоні науковці намагаються з’ясувати, чи можуть кліматичні зміни, які впливають на вітер, океанічні течії та температуру води, пояснювати ймовірне зростання чисельності медуз. Басейн поблизу цього курортного міста на південному заході Франції відомий насамперед вирощуванням устриць. Нещодавно територія також постраждала від масштабних лісових пожеж.

Вчені спантеличені появою португальських корабликів на узбережжі Франції

За словами дослідниці зоопланктону Ельвір Антаян з державного океанографічного інституту Ifremer в Аркашоні, португальські кораблики на всьому французькому атлантичному узбережжі тепер фіксують щороку, хоча раніше вони з’являлися приблизно раз на сім-вісім років.

«Ми бачимо їх дедалі більше. Ми трохи спантеличені», — сказала вона.

Дослідниця також розповіла, що впродовж останніх двох років фахівці фіксували масову появу дрібних особин, які можуть бути молодими португальськими корабликами. Підвищення температури у північній Атлантиці та Біскайській затоці, на думку науковців, може створювати сприятливі умови для розмноження цих істот безпосередньо в регіоні.

На початку серпня влада Аркашона на короткий час заборонила купатися на головному пляжі через появу португальських корабликів. Водночас на баскському узбережжі Франції за останні два тижні вони ужалили понад 1000 людей, повідомила Антаян.

Попередження для відпочивальників також оприлюднили влада баскського міста Сан-Себастьян на півночі Іспанії та французького департаменту Атлантичні Піренеї. На окремих пляжах встановили білі прапори з фіолетовими зображеннями, які сигналізують про небезпеку купання.

Якщо ужалив португальський кораблик — які наслідки

Португальські кораблики зазвичай не становлять смертельної загрози, однак приблизно 10% людей після їхніх укусів потребують медичної допомоги в лікарні, зазначила дослідниця. Серед постраждалих цього року була молода жінка, на обличчі якої після контакту залишилися шрами. Також допомога знадобилася досвідченому рятувальнику, якого колеги врятували після зустрічі з португальським корабликом під час ранкового запливу.

Кожен португальський кораблик фактично є колонією клонів, які разом відповідають за пересування, полювання та розмноження. Іноді вони збираються у групи чисельністю понад 1000 особин. Останніми роками португальських корабликів помічали навіть на півночі Великої Британії — зокрема в графстві Камбрія.

У липні середня глобальна температура морської води встановила новий місячний рекорд. Цього тижня Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило, що нинішній епізод потепління Ель-Ніньо в Тихому океані, за прогнозами, може тривати до травня наступного року.

У NOAA також зазначили, що Ель-Ніньо, здатне тимчасово посилювати вплив глобального потепління, цього року, ймовірно, стане найпотужнішим із тих, що фіксувалися від 1950-х років.

Нагадаємо, на узбережжі США (штати Массачусетс і Мен) було зафіксовано безпрецедентне нашестя гігантських отруйних медуз «левова грива», чиї щупальця можуть сягати 36 м. Тисячі цих морських мешканців через потепління океану та течії викинуло на пляжі та в прибережні болота.

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