Плював у бургери та втрапив у скандал: у Мережі завірусилось відео з працівником фастфуду

Працівник плював у бургери під час роботи / © thesun.co.uk

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У російській мережі фастфуду Tasty Dot, що замінила McDonald’s, стався огидний інцидент: працівника спіймали на відео, як він плює у бургер. Шокуючі кадри, таємно зняті в автокасі закладу в Ростові.

Про це пише The Sun.

На відео видно, як працівник, якого звати Нікіта, готує два бургери. Потім він перевіряє, чи нікого немає поруч. Після цього Нікіта плює на одну з котлет і розмазує слину. Далі він накриває м’ясо сиром. Бургер пакує і віддає клієнту.

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Цей жахливий вчинок стався після того, як клієнт, який замовив їжу, мав гарячу суперечку з Нікітою. Підозрюючи щось недобре, відвідувач вирішив зняти процес приготування на відео, що зрештою і викрило брудний вчинок. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Нікіту негайно звільнили з філії Tasty Dot.

Інцидент викликав хвилю обурення в російських соціальних мережах, де користувачі критикували колишнього працівника та висловлювали занепокоєння щодо гігієнічних стандартів у новій мережі. Один з обурених користувачів написав: «Поверніть McDonald’s. Принаймні, вони не подавали бургери з ДНК-топпінгами».

Сам Нікіта намагався виправдати свої дії, стверджуючи: «Дехто з них кричав, ображав мене та наказував мені поспішати. Потім вони пообіцяли вийти з машини та вдарити мене».

Мережа Tasty Dot з’явилася після того, як McDonald’s повністю вийшов з російського ринку у 2022 році, закривши всі свої 847 ресторанів. Це рішення було прийнято у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та «непередбачуване операційне середовище», а також «гуманітарну кризу».

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Виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський тоді заявив, що компанія «більше не може підтримувати там сяючий світ Арок» через свої цінності. Tasty Dot успадкувала більшість макетів та зовнішнього вигляду McDonald’s, але тепер цей скандал може серйозно заплямувати її репутацію.

Нагадаємо, у Каліфорнії моторошний плюшевий ведмедик, що виглядав так, ніби його зробили з людської шкіри, налякав місцевих жителів та правоохоронців, які негайно розпочали розслідування. Знахідка виявилася складним розіграшем.