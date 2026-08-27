"Плювок в обличчя Польщі": у Вроцлаві депутати вирішували, що робити з українцями

У Вроцлаві депутати пересварилися через українців / © Unsplash

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У середу міська рада Вроцлава ухвалила резолюцію про протидію насильству на ксенофобському ґрунті. Ініціатива, покликана захистити іноземців — зокрема українців — від хвилі агресії, спровокувала бурхливу суперечку між польськими депутатами.

Про це повідомляє Onet.

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Польські депутати розсварилися під час ухвалення резолюції проти ксенофобії

Депутати від партії «Право і справедливість» (PiS) виступили рішуче проти та намагалися проштовхнути власні поправки, серед яких — заклики до уряду щодо відправки українських призовників на батьківщину.

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Приводом для створення документа, який підготувала фракція «Lewica Naprzód», стала серія резонансних інцидентів у місті. Своєю заявою міськрада засудила зростання агресії, хейту та насильства за національною ознакою, але водночас наголосила, що виступає проти будь-яких проявів насильства, «незалежно від національності нападника та жертви».

«Кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом і місцем для життя, є тут бажаним гостем, незалежно від національності», — підкреслюється в документі.

У тексті резолюції прямо згадуються останні гучні події у Вроцлаві: груповий напад трьох чоловіків на українську пару та поранення польки ножем з боку громадянина України. Під час обговорень згадали й нещодавню атаку з пляшкою на білоруського таксиста.

Під час засідання фракція «Громадянська коаліція» запропонувала лише стилістичні правки, тоді як представники PiS висунули принципові вимоги. Вони вимагали викреслити з тексту будь-які звинувачення вроцлавської громади та поляків загалом у ксенофобії чи агресії.

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Крім того, PiS запропонувала додати звернення до Сейму та уряду з вимогою «терміново врегулювати статус громадян України призовного віку», які перебувають у Польщі без дійсних дозволів, «так, аби вони могли повернутися на батьківщину та розпочати службу».

Під час представлення своєї версії поправок депутат від PiS Славомір Шмігельський вибухнув гострою критикою на адресу України та авторів ініціативи. Він нагадав про масштабну допомогу Польщі та зробив заяву:

«А що ми отримали натомість? Величезну невдячність. Президент Зеленський називає одну з військових частин на честь героїв УПА. Ми вважаємо, що це плювок в обличчя Польщі та полякам».

Депутат також звинуватив лівих у розколі суспільства та висловився за ухвалення закону «Стоп бандеризму». Заява Шмігельського викликала обурення в залі. Члени ради почали масово брати слово ще до офіційного відкриття дебатів.

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«Ми виставляємо наше місто та країну у смішне становище такими жахливими словами. Ми накоїли галасу, і нам буде соромно за себе перед усіма у світі», — різко відреагував віцепрезидент міста від лівих Ришард Кесслер.

На захист резолюції виступив депутат від «Lewica Naprzód» Роберт Суліговський. Він заявив, що не варто перекладати провину з тих, хто коїть злочини, на українців у Вроцлаві, які потребують підтримки і хочуть почуватися як удома.

Попри те, що висловитися встигли не всі охочі, дискусію достроково припинили. У результаті голосування резолюцію все ж ухвалили 24 голосами «за». Проти проголосував лише Славомір Шмігельський. Ще шестеро депутатів взагалі не взяли участі у голосуванні, оскільки багато з них залишили засідання.

Польща: останні новини

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ Польщі за 2024 рік, українці в країні демонструють високий рівень економічної активності, а їхній рівень зайнятості сягнув 78%.

Окрім цього, присутність громадян України забезпечила додаткове зростання польського ВВП на 2,7% у 2024 році. У МЗС Польщі підкреслюють, що українці не лише знаходять безпеку, а й створюють власний бізнес, впроваджують інновації та спільно будують сильніше майбутнє.

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