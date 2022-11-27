Плив 15 годин: у США врятували туриста, який упав у море з круїзного лайнера (відео)

У США Берегова охорона врятувала туриста, який випав за борт круїзного лайнера в Мексиканській затоці.

Подробиці історії пише видання New York Post.

Сестра і брат вирушили у подорож на лайнері, який мав доправити їх до курортного острова Косумель у Мексиці. Увечері чоловік відійшов і не повернувся, коли вони перебували убарі. Сестра повідомила екіпажу про зникнення пасажира лише наступного дня — корабель повернувся в Новий Орлеан, але нікого не знайшов.

Як з'ясувалося, пасажир майже п'ятнадцять годин перебував у воді, чіпляючись за життя. Берегова охорона прочесала майже 200 миль (321 кілометр) Атлантичного океану, але не могла знайти зниклого, поки не отримала повідомлення від суховантажу Crinis, який помітив людину за бортом за 30 кілометрів від Південно-Західного перевалу.

Рятувальники відправили на допомогу чоловікові гелікоптер MH-60 Jayhawk. Бортові тепловізійні камери записали, як турист махав руками практично в повній темряві, щосили намагаючись утримати на плаву. Член Берегової охорони спустився з вертольота на канаті витяг потопельника з води. Чоловік так і не зміг пояснити, як саме він випав із лайнера.

Лейтенант Сет Гросс із Берегової охорони США назвав порятунок чоловіка дивом. Військовий зазначив, що не чув про жодну людину, яка змогла б так довго протриматися на воді.

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