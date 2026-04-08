Плівки Сіярто: журналісти дізналися, як Угорщина допомагала Росії блокувати Україну в ЄС

Розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим / © Associated Press

Реклама

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив нову частину розслідування, яка базується на записах розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться у розслідуванні видання VSquare.

Згідно з матеріалом, Будапешт системно координував свої дії з Москвою та використовував питання угорської меншини в Україні, щоб блокувати євроінтеграційні процеси Києва.

Реклама

Журналісти стверджують, що записи телефонних розмов в період 2023-2025 років свідчать про регулярний обмін інформацією між угорською та російською сторонами, включно з деталями внутрішніх переговорів у ЄС.

«Я до ваших послуг»: що вдалося дізнатися із записів

У розмовах Сіярто не лише інформував Лаврова про перебіг переговорів у Євросоюзі, а й пропонував допомогу, пишуть журналісти.

«Сергію, я завжди до ваших послуг», — безпосередньо заявляє угорський міністр в одному з діалогів.

Також у записах зафіксовано, як Сіярто погоджується передати російській стороні документи ЄС через угорське посольство в Москві.

Реклама

Блокування України та «гра на Кремль»

За даними розслідування, Угорщина використовувала тему прав нацменшин для гальмування вступу України до ЄС, а також разом зі Словаччиною виступала проти обмежень на російські енергоресурси.

Будапешт також намагався впливати на санкційну політику Євросоюзу і координував позиції з Москвою щодо ключових рішень.

Журналісти зазначають, що влада Угорщини фактично діяла як «п’ята колона» Росії в ЄС.

Таємні контакти та зустрічі з Путіним

Окрему увагу в розслідуванні приділено контактам прем’єра Віктора Орбана з Кремлем. Зокрема, йдеться про підготовку його зустрічі з кремлівським очільником Володимиром Путіним 2024 року, про яку союзники по ЄС і НАТО не були попереджені.

Реклама

За даними журналістів, ця поїздка готувалася в координації з російською стороною, а її деталі передавали Лаврову.

Енергетика та санкції

У записах також йдеться про координацію дій щодо енергетики. Сіярто обговорював із російськими посадовцями постачання газу та виступав проти планів ЄС відмовитися від російських енергоносіїв.

2025 року Угорщина та Словаччина блокували новий пакет санкцій ЄС, пов’язуючи його з питанням енергетичної безпеки.

Зазначимо, що публікація розслідування відбулася напередодні парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня. За даними соціології, партія Орбана може втратити значну частину підтримки.

Реклама

Також повідомляється про спроби зовнішнього впливу на вибори як з боку Росії, так і США. Тож журналісти вважають, що оприлюднені записи свідчать не просто про дипломатичні контакти, а про системну координацію дій між Будапештом і Москвою.

Ба більше, один із європейських чиновників у коментарі назвав поведінку угорської сторони «нелояльною» та такою, що підриває єдність ЄС.

Сам очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто раніше вже прокоментував зливи його розмов з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він розкритикував водночас санкційну політику Євросоюзу проти Москви.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував Сіярто через звіти перед Кремлем.