Plus-size блогерка померла у прямому ефірі, під час якого з'їла 10 кг їжі – фото

Фудблогерка plus-size раптово померла під час прямого ефіру, де транслювала, як вона об'їдається.

Про це пише NTK.

Інтернет-знаменитість Пан Сяотін була відома своїми екстремальними застіллями. 24-річна дівчина знімала себе в прямому ефірі понад 10 годин щодня. Вона регулярно з'їдала понад 10 кг їжі за один присід.

Місцеві ЗМІ в Китаї повідомили в неділю, 14 липня, що вона раптово померла під час прямого ефіру. Згідно з результатами розтину, її живіт був помітно деформований, а шлунок переповнений неперетравленою їжею.

Пан Сяотін / Фото: скриншот з відео

Сяотін вперше дізналася про мукбанг – відео- або вебтрансляцію, в якій ведучий з'їдає велику кількість їжі для розваги глядачів – від друга. Вона захопилася цією химерною практикою, що походить із Південної Кореї, після того, як побачила, як її приятель заробляє на цьому великі гроші.

Її порції ставали все більшими і більшими в міру того, як зростала її популярність в Інтернеті. Вона проводила все більше часу онлайн після того, як її глядачі почали засипати її подарунками.

Пан Сяотін / Фото: скриншот з відео

Як повідомляється, її батьки були проти її захоплення через шкоду, яку вона завдавала своєму тілу. Навіть її онлайн-шанувальники висловлювали своє занепокоєння щодо її дедалі більших порцій. Але вона постійно відмахувалася від подібних коментарів. Блогерка продовжувала знімати мукбанг-стрими навіть після того, як одного разу через переїдання потрапила до лікарні з шлунково-кишковою кровотечею.

Пан Сяотін / Фото: скриншот з відео

На превеликий жах глядачів, вона знову почала переїдати вже через день після виписки.

Невідомо, чи ведеться розслідування її смерті.

Нагадаємо, жінка стала залежною від бджолиних укусів. Вона не зважає навіть на суворі попередження медиків та пояснила, що з нею відбувається.

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