Плутає людей та забуває історичні факти: пʼять причин сумніватися у розумовій придатності Трампа

Дональд Трамп та інші республіканці роками стверджували, що Джо Байден не може бути президентом, бо нібито має ознаки “деменції”, але сам Трамп, схоже, не може дотримуватися фактів і постійно плутає імена людей під час передвиборчої кампанії.

Хоча 77-річний політик хвалиться, що він “відмінно” пройшов когнітивні тести, він не може згадати імена своїх колег-політиків — навіть того, хто зараз проживає в Білому домі — і, схоже, не має жодного уявлення про те, що американці воювали у Другій світовій понад 70 років тому.

Його можливий когнітивний занепад стає все більш очевидним з кожним днем, а його помилки стали настільки частими, що #TrumpisNotWell наразі є трендом на X (колишній Twitter), тож ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Pride, аби згадати останні помилки Трампа, які змушують людей ставити під сумнів його гостроту розуму і здатність бути президентом.

Переплутав Ненсі Пелосі та Ніккі Гейлі

Trump, fixated on Nikki Haley, apparently confusing her with Nancy Pelosi... https://t.co/KILTDTaHyk — Abby D. Phillip (@abbydphillip) January 20, 2024

Минулого тижня Трамп, схоже, переплутав свою суперницю Ніккі Гейлі з представницею Каліфорнії Ненсі Пелосі під час мітингу в Нью-Гемпширі, де він виступав з промовою про напад на столицю 6 січня 2021 року.

Образивши Гейлі за те, як мало людей вона привернула на свої передвиборчі мітинги, Трамп почав ображати Пелосі за її реакцію на повстання, але продовжував називати її Гейлі знову і знову.

“До речі, вони ніколи не повідомляють про натовп 6 січня. Ви знаєте Ніккі Гейлі, Ніккі Хейлі, Ніккі Гейлі, ви знаєте, вони — ви знаєте, що вони знищили всю інформацію, всі докази, все, видалили і знищили все це. Все, — заявив Трамп, повідомляє The Hill. — Через багато речей... наприклад, Ніккі Гейлі відповідає за безпеку — ми запропонували їй 10 000 людей, солдатів, національну гвардію, все, що вони захочуть. Вони відмовилися. Вони не хочуть про це говорити. Це дуже нечесні люди”.

Трамп не тільки переплутав імена, але і всі його факти були неправильними. Пелосі не очолювала службу безпеки під час нападів, а спікер Палати представників — посада, яку Пелосі обіймала в той час — не відповідає за Національну гвардію.

“6 січня спікер, на якого того дня було скоєно замах, відповідав за безпеку Капітолію не більше, ніж Мітч Макконнелл, — заявив тодішній речник Пелосі Дрю Гаммілл в інтерв'ю Associated Press у липні 2021 року. — Це очевидна спроба відбілити те, що сталося 6 січня, і перекласти провину”.

Вважає, що Обама досі на посаді

Барак Обама / Фото: abcnews.com

Трамп так часто плутав президента Байдена і колишнього президента Барака Обаму, що йому навіть довелося опублікувати на Truth Social застереження, в якому пояснювалося, що ці помилки були навмисними.

Лише кілька днів тому Трамп переплутав їх під час виступу на Fox News. Він говорив з Шоном Хенніті про необхідність надання президентам імунітету, коли сказав: “Тому що, коли він залишить посаду, протилежна сторона, президент, якщо це буде протилежна сторона, звинуватить президента в тому, що він зробив щось, що повинно було бути добрим, наприклад, Обама випустив ракети, а вони влучили в дитячий садок, школу або житловий будинок, і багато людей загинуло”.

Раніше цього місяця Трамп припустився схожої помилки, коли заявив, що випереджає Обаму в опитуваннях, хоча мав на увазі Байдена. “Як ви знаєте, нечесний Джо Байден і радикальні ліві головорізи озброїли правоохоронні органи, щоб заарештувати свого провідного політичного опонента, причому з великим відривом, включаючи Обаму — ось що я вам скажу”, — зазначив він під час саміту у Вашингтоні, округ Колумбія, повідомляє Business Insider.

У цій же промові він також переплутав Обаму і його опонента на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон. “З Обамою ми виграли вибори, які, як всі говорили, неможливо було виграти”, — сказав він.

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Хоче запобігти пожежам, зберігаючи ліси “вологими”

ICYMI: Donald Trump has solved climate change with some damp forests!pic.twitter.com/J9mthoh5Eu — Forward Blue (@forwardbluepac) September 30, 2023

У дивній спробі поговорити про запобігання пожежам у лісах Каліфорнії, площа яких становить приблизно 33 мільйони акрів, Трамп запропонував тримати їх “вологими” на з'їзді республіканців в Анагаймі у вересні минулого року, повідомляє Business Insider.

“Вони кажуть, що на півночі так багато води, що я хочу, щоб зони переливу води пішли у ваші ліси і зволожили їх, тому що якщо ви зволожите ваші ліси, у вас не буде цих лісових пожеж, які спалахують на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив”, — сказав Трамп.

Забув, що Друга світова війна вже відбулася

Trump confuses Biden for Obama and then says Biden is “leading us into WWII”

pic.twitter.com/xhSz7Pva5U — Joe Scarborough (@JoeNBC) September 16, 2023

У вересні минулого року під час виступу на саміті Pray Vote Stand у Вашингтоні Трамп заявив, що Байден має “когнітивні порушення”, а потім попередив, що нинішній президент призведе до Другої світової війни — війни, в якій воювали наші діди та прадіди.

“У нас є людина, яка повністю корумпована і є найгіршим президентом в історії нашої країни, яка має когнітивні порушення, не здатна керувати, і яка зараз відповідає за відносини з Росією і можливу ядерну війну, — сказав Трамп, повідомляє New York Magazine. — Просто подумайте про це. Ми дуже швидко опинимося у Другій світовій війні, якщо будемо покладатися на цю людину”.

Вважає, що вітряки вбивають китів

На мітингу в Південній Кароліні минулого року Трамп розгорнув чергову тираду про вітрові турбіни, цього разу стверджуючи, що “вітряки” вбивають китів, “зводячи їх з розуму”.

“Вони викидаються на берег, — сказав Трамп, повідомляє The Guardian. — Ви б не побачили цього раз на рік — тепер вони викидаються на берег щотижня. Вітряки зводять їх з розуму. Я думаю, що вони доводять китів до божевілля”.

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