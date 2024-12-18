Пляжі в мазуті та мертві птахи: аварія російських танкерів спричинила екологічну катастрофу в Чорному морі

Після аварії двох російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці сталася екологічна катастрофа в Чорному морі. Викид нафтопродуктів сягнув понад 40 км уздовж берегової лінії.

Відео з численними наслідками аварії публікують у Мережі.

Шторм приніс на берег російської Анапи величезну кількість мазуту, який вилився з танкерів. Розливання нафтопродуктів насамперед шкодить птахам, рибам та дельфінам. Там запровадили режим надзвичайного стану.

Ситуацію також прокоментувала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в етері "КИЇВ24".

Вона зазначила, що є факт руйнування танкерів, які перевозили нафтопродукти. Розливання мазуту з російських танкерів спричиняє негативні наслідки для навколишнього середовища.

"Під вплив насамперед потрапляють птахи, тому що ті емульсійні маси, які покривають тіло птахів, пір'я, не дають можливості птахам піднятися в повітря. І вони гинуть або на березі, або в морі", – додала Тимочко.

Загиблий птах внаслідок викиду нафтопродуктів

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки біля узбережжя анексованого Криму затонули два російські вантажні судна "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які везли паливо для російського флоту. У 1980-х роках їх проєктували, як річкові танкери, вихід у море передбачався лише до прибережних зон і під час штилю. Ймовірно, судна просто не витримали морського шторму і надлишкового навантаження.

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