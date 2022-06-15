Плюс 90 днів до безвізу - в яких країнах Європи можуть перебувати українці з біометричними паспортами

Плюс 90 днів до безвізу - в яких країнах Європи можуть перебувати українці з біометричними паспортами

90 днів перебування в ЄС протягом 180 днів - правило безвізу, якого повинні підтримуватись українці знаходячись в країнах Європейського Союзу без оформлення статусу тимчасового захисту. Деякі країни надають можливість продовжити цей термін перебування.

Чотири країни ЄС дають можливість поїздок для українців поза умовами шенгену. Ці країни надають додаткові дні до європейського безвізу.

Серед держав, які надають можливість українцям перебувати в Європі додатково до 90 днів безвізу- Хорватія, Болгарія, Кіпр, Румунія.

Якщо ви не плануєте оформити статус тимчасового захисту в одній з країн Європейського Союзу, можна переїхати до однієї із вищеназваних країн і перебувати там по біометричному паспорту ще 90 днів протягом 180 днів. Ці дні додаються до 90 днів перебування у країнах Шенгену. Тобто ви можете перебувати у Хорватії, Болгарії, Румунії, чи на Кіпрі 90 днів з туристичною метою, це рахується окремо від інших країн ЄС, які підписали шенгенську угоду.

Наприклад, ви жили 3 місяці у Чехії, і поки не хочете повертатися в Україну, можна поїхати ще на 90 днів до Болгарії. Термін перебування українців з біометричним паспортом у Хорватії, Болгарії, Румунії, на Кіпрі не буде враховуватися при підрахунку періоду в 90 днів, а правило 90/180 днів працює для кожної держави окремо. Тому, наприклад, можна знаходитись спочатку 90 днів в Хорватії, потім 90 днів у Румунії, а звідти поїхати на три місяці до Італії, що не буде вважатися порушенням строків перебування за кордоном, оскільки за цим принципом враховуються тільки поїздки до країн шенгенської зони.

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