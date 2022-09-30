Плюс до новомобілізованих: Путін підписав указ про осінній призов

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов, який передбачає, що до армії заберуть 120 тис. осіб.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу. Відповідно до документу, призовна компанія відбудеться в період від 1 листопада по 31 грудня 2022 року.

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Уряду Російської Федерації, органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і призовним комісіям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації", – йдеться в указі.

Зазначається, що призову підлягають росіяни віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі.

Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в РФ 21 вересня на російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих залишити країну. Так, на КПП "Верхній Ларс" утворилися велетенські затори.

27 вереcня стало відомо, що російська оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним громадянам РФ просто на кордоні з Грузією.

Зауважимо, за оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 29 вересня від початку мобілізації в РФ до війська призвали вже 100 тис. людей.

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