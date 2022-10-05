"Плювок російським офіцерам": Арестович про присвоєння Кадирову звання генерал-полковника

Арестович звернув увагу, що нагородивши Кадирова, Путін тим самим підтримав його претензії до Генерального штабу РФ.

Присвоєння скандальному главі Чечні Рамзану Кадирову звання генерал-полковника є "плювком в обличчя російських офіцерів".

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович звернув увагу, що нагородивши Кадирова, Путін тим самим підтримав його претензії до Генерального штабу РФ.

"Росія – у вирві катастроф і стрімко туди провалюється. І у цього є причина: Путін сьогодні вручив Кадирову звання генерал-полковника. Більшого плювка російським офіцерам в обличчя не можна уявити, крім сталінських репресій, не можна уявити таких принижень. Чесно кажучи, мені цікаво побачити, до якої межі принижень можуть дійти російські військові, маючи за собою ГРУ, військову силу, надповноваження у війні", – каже радник ОП.

Нагадаємо, що 5 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника.

Читайте також: