По 15 тисяч доларів за кожного американського солдата: Польща зробила Трампу неочікувану пропозицію

Польща пропонує платити за розміщення військової бази США на своїй території / © Associated Press

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У п’ятницю, 25 вересня, у Вашингтоні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив про готовність Варшави частково фінансувати постійну американську військову базу. Польський уряд пропонує щорічно виплачувати по 15 тисяч доларів за кожного солдата США та повністю покривати всі інфраструктурні витрати.

Про нові деталі переговорів між союзниками щодо розширення військової присутності повідомляє інформаційне агентство RFE/RL.

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Деталі переговорів з Пентагоном

За словами польського посадовця, переговори з американським оборонним відомством наразі зосереджені на практичній реалізації цього амбітного плану. Сторони активно обговорюють різні варіанти розгортання військ, необхідні військові спроможності та можливі локації для майбутнього об’єкта.

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«Ми пропонуємо дуже особливі умови для американських військ, і за це платитимуть польські платники податків», — наголосив урядовець.

Ця безпрецедентна пропозиція підкреслює рішучість Варшави забезпечити постійну військову присутність США на своїй території. Наразі Пентагон проводить масштабний перегляд розгортання американських сил по всій Європі, тому пропозиція надійшла у вкрай важливий момент.

«Ми обговорюємо з Пентагоном різні варіанти виконання цього рішення та очікуємо більшої ясності після завершення їхнього аналізу», — зазначив Павел Залевський.

Стратегічні інтереси союзників

Наразі тисячі американських військовослужбовців перебувають у Польщі переважно на ротаційній основі, перетворивши країну на головний центр операцій НАТО на східному фланзі. У вересні Дональд Трамп підтвердив наявність певного прогресу у створенні бази та анонсував швидке оголошення її точної локації.

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«Постійні бази створюють постійні зобов’язання і є менш залежними від раптових змін у політичному чи військовому середовищі», — пояснив заступник міністра.

Варшава переконана, що постійна присутність союзників стане потужним сигналом для Москви про готовність Вашингтона безкомпромісно захищати європейські кордони. Будь-який потенційний напад на Польщу автоматично означатиме прямий збройний конфлікт безпосередньо з американськими збройними силами.

«Ця постійна база не є результатом якогось альтруїзму, а відображає цілком зрозумілі національні інтереси США», — заявив політик.

Оцінки міжнародних аналітиків

Окрім військової сфери, обидві держави продовжують поглиблювати енергетичні зв’язки, зокрема через співпрацю у будівництві першої польської атомної електростанції. Польща стрімко збільшила свої витрати на оборону, ставши одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних витрат відносно розміру власної економіки.

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«Ці переговори щодо бази демонструють незмінну цінність Польщі як головного союзника, який робить усе можливе задля безпеки», — зауважив експерт Гудзонівського інституту Метью Бойс.

Проте західні аналітики попереджають, що реальне значення нової бази залежатиме від загальної стратегії Вашингтона щодо розміщення сил на континенті. Колишній посадовець НАТО Девід Кеттлер зауважив, що база не заспокоїть союзників, якщо вона супроводжуватиметься суттєвим скороченням військ США в інших європейських країнах.

«Перспектива постійної бази є гарною новиною на тлі російської загрози, проте для НАТО все ще триває час невизначеності», — додав аналітик Чарльз Купчан.

Польща готується до війни з Росією — останні новини

Зважаючи на зростання загроз, польська влада починає надавати своїм громадянам офіційні інструкції щодо дій у разі повітряного нападу. Оновлений посібник від Міністерства внутрішніх справ містить чіткі рекомендації про пошук безпечного укриття та правильну підготовку тривожної валізки.

За словами заступниці голови МВС Магдалени Рогуської, суспільству необхідно постійно працювати над власною підготовкою та базовими знаннями з безпеки. Вона наголосила, що реакція цивільного населення в момент небезпеки має стати максимально впевненою та майже природною.

Керівництво держави не приховує, що Польща готується до найгірших сценаріїв, серед яких серйозно розглядається потенційний військовий напад з боку Росії. На рівні кожного воєводства та гміни вже активно розробляються детальні плани масової евакуації місцевого населення.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський пояснив, що уряд змушений готуватися до таких песимістичних варіантів розвитку подій задля захисту поляків. Водночас польський посадовець висловив глибоке сподівання, що ці масштабні оборонні плани ніколи не доведеться застосовувати на практиці.

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