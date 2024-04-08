По 500 на кожного полярника: на "Вернадському" нарахували рекордну кількість пінгвінів – фото

Українські полярники розповіли про значне збільшення популяції субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський". Це стало революційним відкриттям. Дослідники виявили рекордну кількість пінгвінів – понад 7 000 особин, що становить приблизно 500 пінгвінів на одного дослідника.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів одного полярника/полярницю".

Як пояснили науковці, потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці призводить до міграції тварин, які захоплюють нові, раніше не заселені певними видами території.

Біля "Академіка Вернадського" значно збільшилась популяція субантарктичних пінгвінів / Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Наприклад, до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля "Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо нашого острова Галіндез. Раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де вона не застоювалася", - зазначили полярники.

Біля "Академіка Вернадського" значно збільшилась популяція субантарктичних пінгвінів / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Однак, у зв’язку з потеплінням в районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Перші їхні гнізда з’явилися 2007 року на мисі "Марина-Пойнт" поблизу станції.

А вже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тисяч, а 2024 року зросла вдвічі – й перетнула позначку в 7 тисяч.

Біля "Академіка Вернадського" значно збільшилась популяція субантарктичних пінгвінів / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Біля "Академіка Вернадського" значно збільшилась популяція субантарктичних пінгвінів / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Загалом цього сезону українські біологи нарахували на острові Галіндез:

9 колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів з загальною кількістю 35 тис;

3 колонії холоднолюбних пінгвінів Аделі з загальною кількістю до 5 тис;

трохи більше 50 особин антарктичних пінгвінів, які полюбляють транзитну зону між Субантарктикою та Антарктикою.

"Чому важливо досліджувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів? Це очевидна ознака зміни клімату в Антарктиці. Пінгвіни активно "удобрюють" крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності. Слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа)", - пояснили українські полярники.

Там також нагадали, що субантарктичні пінгвіни припливають на острів Галіндез на шлюбний сезон у вересні-жовтні (це антарктична весна). Тут вони збираються у пари, будують гнізда, відкладають яйця, виводять та вирощують пташенят. На антарктичну зиму пінгвіни залишають околиці "Вернадського" і відпливають туди, де є чиста вода.

Нагадаємо, біля "Вернадського" вперше помітили одного із найбільших китів у світі (фото).

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