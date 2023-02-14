По окупантах може бити зброя країни-союзниці РФ: США розглядають можливість постачання Україні іранських боєприпасів

У Пентагоні таке ймовірне рішення називають "безпрецендентним кроком".

США розглядають можливість відправлення до України вилученої зброї та боєприпасів, що відправлялися підтримуваним Іраном бойовикам у Ємені. Йдеться про тисячі одиниць зброї та понад мільйон боєприпасів. Військові чиновники США почали серйозно розглядати цю ідею наприкінці минулого року.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних представників США та Європи.

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Як сказано у статті, американські офіційні особи заявили, що вони розглядають можливість відправлення Україні:

понад 5000 автоматів,

1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї,

невеликої кількості протитанкових ракет

і понад 7000 неконтактних запалів.

"Цей незвичайний крок відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися Америка та її союзники, коли вони намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці, оскільки її війна з Росією вступає в другий рік", - йдеться у матеріалі американського видання.

Причетність Ірану до війни в Україні

Іран надає військову підтримку Росії. Під час однієї із останніх атак, Головне управління військової розвідки України (ГУР) перехопило аудіозапис про те, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі. Як стверджує розвідка, вони спілкувалися "діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі".

В американському інституті вивчення війни (ISW) поінформували, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи човни та іранські державні літаки.

Західні ЗМІ повідомляли, що Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

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