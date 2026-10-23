Росію розірвали потужні вибухи: палають хімгігант "Азот" і дата-центр податкової (фото, відео)

Пожежа після атаки на дата-центр податкової служби в Росії / © скриншот з відео

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У Росії 23 жовтня було зафіксовано удари по стратегічних об’єктах у Нижньогородській області та Пермському краї, під Москвою працювала ППО. Під прицілом опинилися ключовий дата-центр податкової служби та один із найбільших хімічних заводів РФ.

Про це повідомили телеграм-канали.

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Під удар потрапив дата-центр податкової служби Росії у місті Городець Нижньогородської області. Очевидці зафіксували на відео моменти атаки, а також роботу протиповітряної оборони.

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Зауважимо, що цей об’єкт є одним із двох ключових дата-центрів податкової служби РФ. Там зберігають і обробляють дані державних реєстрів та основні податкові бази.

Через атаку наслідки можуть позначитися на роботі низки державних цифрових систем країни-агресорки.

Дата публікації 10:41, 23.10.26 Кількість переглядів 5 Атаку на датацентр податкової служби Росії зняли на відео

Крім того, під удар потрапив великий хімічний виробничий комплекс «Азот» АТ «ОХК „Уралхім“ у місті Березники Пермського краю Росії. Комплекс розташований на території близько 140 га, до його складу входить близько 90 виробничих корпусів.

Атака на хімічний комплекс «Азот» у Пермському краї РФ / © Exilenova+

Атака на хімічний комплекс «Азот» у Пермському краї РФ / © Exilenova+

Атака на хімічний комплекс «Азот» у Пермському краї РФ / © Exilenova+

Атака на хімічний комплекс «Азот» у Пермському краї РФ / © Exilenova+

Атака на хімічний комплекс «Азот» у Пермському краї РФ / © Exilenova+

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що за ніч у напрямку Московського регіону летіло 155 дронів. За його словами, більшість безпілотників російська ППО начебто знищила на далеких рубежах. Ще п’ять БпЛА, як стверджується, нейтралізували на підльоті до російської столиці.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня під Москвою в Серпухові атакували 75-й арсенал — єдину відому базу зберігання та ремонтне підприємство РФ, де відновлюють зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1», «Бук-М2» та С-300В. За даними моніторингових ресурсів, Сили оборони України могли завдати удару ракетами або реактивними БпЛА. Місцеві жителі чули вибухи.

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