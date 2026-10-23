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Росію розірвали потужні вибухи: палають хімгігант "Азот" і дата-центр податкової (фото, відео)
Поки Москву трусило від масованого нальоту 155 безпілотників, справжній погром стався в глибині РФ.
У Росії 23 жовтня було зафіксовано удари по стратегічних об’єктах у Нижньогородській області та Пермському краї, під Москвою працювала ППО. Під прицілом опинилися ключовий дата-центр податкової служби та один із найбільших хімічних заводів РФ.
Про це повідомили телеграм-канали.
Під удар потрапив дата-центр податкової служби Росії у місті Городець Нижньогородської області. Очевидці зафіксували на відео моменти атаки, а також роботу протиповітряної оборони.
Зауважимо, що цей об’єкт є одним із двох ключових дата-центрів податкової служби РФ. Там зберігають і обробляють дані державних реєстрів та основні податкові бази.
Через атаку наслідки можуть позначитися на роботі низки державних цифрових систем країни-агресорки.
Крім того, під удар потрапив великий хімічний виробничий комплекс «Азот» АТ «ОХК „Уралхім“ у місті Березники Пермського краю Росії. Комплекс розташований на території близько 140 га, до його складу входить близько 90 виробничих корпусів.
Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що за ніч у напрямку Московського регіону летіло 155 дронів. За його словами, більшість безпілотників російська ППО начебто знищила на далеких рубежах. Ще п’ять БпЛА, як стверджується, нейтралізували на підльоті до російської столиці.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня під Москвою в Серпухові атакували 75-й арсенал — єдину відому базу зберігання та ремонтне підприємство РФ, де відновлюють зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1», «Бук-М2» та С-300В. За даними моніторингових ресурсів, Сили оборони України могли завдати удару ракетами або реактивними БпЛА. Місцеві жителі чули вибухи.