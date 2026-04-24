Наслідки стихії / © Associated Press

Реклама

У штаті Оклахома внаслідок потужного торнадо постраждали щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє AP.

У зоні проходження смерчу опинилася база ВПС США Венс, якій, за попередніми даними, було завдано незначної матеріальної шкоди.

Реклама

Наслідки стихії / © Associated Press

Наразі у постраждалих населених пунктах екстрені служби здійснюють масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Загалом увечері, 23 квітня, від Оклахоми до Айови було зареєстровано 17 торнадо. У низці штатів — від Міссурі до Айови — діє попередження про торнадо та оголошено другий та третій рівні небезпеки з п’яти можливих.

Наслідки стихії / © Associated Press

За середнім щорічним показником по США реєструють понад тисячу торнадо, що приносить мільярдні збитки та забирає життя десятків людей.

Березень відкриває весняний сезон торнадо, але пікові місяці зазвичай випадають на квітень, травень та червень. У травні активність зазвичай найвища — близько 268 торнадо на рік за даними за період 1991–2020 років.

Реклама

Наслідки стихії / © Associated Press

Наслідки стихії / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що тайфун Калмаегі пронісся популярним туристичним центром Філіппін, перетворивши цілі райони на руїни. За даними офіційних джерел, стихія забрала життя щонайменше 100 людей, ще 26 осіб вважаються зниклими безвісти.