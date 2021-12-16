По сусідству з Україною з’явилися американські винищувачі: патрулюватимуть над Чорним морем

По сусідству з Україною з’явилися американські винищувачі: патрулюватимуть над Чорним морем

Від 18 до 22 грудня ВПС США, Італії та Румунії проведуть низку спільних дій на тлі активізації військ Росії у регіоні.

У четвер, 16 грудня, на авіабазу в Румунії прибули американські винищувачі F-15 для посилення повітряної присутності НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє повітряне командування НАТО.

Американські F-15 прибули із бази в Німеччині та приземлилися у місті Кимпія-Турзі на румунській авіабазі “Михайла Когелнічана”.

Тут вони посилять захист чорноморського регіону разом із італійськими винищувачами Eurofighter, які будуть базуватися тут ще принаймні три місяці.

"Здатність швидко розгорнути авіацію союзників для підтримки НАТО має життєво важливе значення для нашої боєготовності і демонструє маневреність сил", – сказав заступник начальника штабу командування авіації союзників, бригадний генерал Джоел Кері.

Винищувачі ВПС США, Італії та Румунії упродовж 18-22 грудня проведуть низку спільних дій на тлі активізації військ Росії у регіоні.

Нагадаємо, раніше у повітря над Чорним морем піднялися російські винищувачі Су-27 і Су-30, які змусили розвернутися два американські літаки, що рухалися, начебто, в бік кордону Російської Федерації.

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