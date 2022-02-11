"По вуха в багні": російські танки загрузли під Ростовом (відео)

"По вуха в багні": російські танки загрузли під Ростовом (відео)

Військову техніку відкопували екскаватором.

В Мережу виклали відео, на якому зафіксовано, як колона російських танків на шляху, ймовірно, до Ростова-на-Дону застрягла у багнюці.

Відео у TikTok опублікував користувач під ніком Александр 61.

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На кадрах видно, як посеред поля з багнюкою буксирують російські танки і все марно. Рух усієї колони виявився фактично заблокованим.

Відкопувати військову техніку з багна прибув екскаватор. Поки той перекидав землю на полі, російськи бійці стояли в очікуванні поряд.

Автор відеозапису не вказав точної локації події, проте користувачі соцмережі стверджують, що кадри зафіксували в Ростовській області, коли війська рухалися в напрямку обласного центру.