По Ємену завдали потужних авіаударів: десятки загиблих, сотня поранених

За останніми даними, у результаті нападу загинуло щонайменше троє дітей.

Унаслідок авіаудару на слідчий ізолятор в Ємені загинули щонайменше 70 людей, ще понад 130 отримали поранення. Потужні авіаудари завдали 21 січня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані організації Лікарі без кордонів (MSF).

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За даними NetBlocks, організації, яка відстежує перебої в мережі, зафіксувала ще один авіаудар у п’ятницю по телекомунікаційній будівлі в стратегічному портовому місті Ходейда. Це спр ичинило відключення Інтернету по всій країні.

За останніми даними міжнародної неурядової організації Save the Children, у результаті нападу загинуло щонайменше троє дітей.

Повстанці-хусити, які підтримують Іран та які контролюють більшу частину Ємену, звинуватили в ударах коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Зазначимо, повстанці з Ємену ворогують із ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, повстанці-хусити із території Ємену атакували аеропорт та нафтові склади у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів - місті Абу-Дабі. Внаслідок влучання безпілотних апаратів з вибухівкою та балістичних ракет спалахнула пожежа.

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