Побачення молодої мами завершилося масштабною аварією: семеро правоохоронців у лікарні

Місце події. / © Daily Mail

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Молода мама з Ньюкасла Кортні Редферн, яка вирушила на своє перше побачення з персональним тренером, опинилася в центрі гучного кримінального інциденту.

Про це пише Daily Mail.

Її обранець — 20-річний Майзар Азарбоняд — влаштував втечу від поліції на потужному BMW M5, що завершилась масштабною ДТП та госпіталізацією семи правоохоронців.

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Під час поїздки додому поліцейські намагались зупинити автомобіль Азарбоняда, однак він відмовився зупинитися, незважаючи на прохання Кортні, і почав втечу на високій швидкості через Гейтсхед у напрямку Ньюкасла.

Переслідування завершилося блокуванням авто на автомагістралі A1M — втім, один із поліцейських автомобілів врізався в інші машини на швидкості понад 120 км/год, спричинивши масштабну аварію. Очевидці описують сцену як “справжню бійню”, втім, Кортні та водій дивом не зазнали серйозних травм.

Наслідок аварії. / © Daily Mail

Після інциденту обох заарештували, однак згодом Кортні звільнили без пред’явлення обвинувачень, хоча щодо неї ще триває розслідування — йдеться про можливе зберігання канабісу.

Азарбоняд наразі звинувачується у небезпечному водінні та перебуває під заставою з забороною керувати транспортом. Винесення вироку відкладено через плутанину з попереднім правопорушенням, яке він заперечує. Суддя попередив, що з огляду на тяжкість інциденту можливе тюремне ув’язнення.

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Аварія паралізувала рух на автомагістралі A1 на понад 12 годин — розбиті авто та уламки скла були розкидані по всіх смугах руху. За словами знайомих Кортні, цей вечір став для неї великим потрясінням, і вона більше не підтримує зв’язок з Азарбонядом.