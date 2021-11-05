Побачила ексчоловіка з іншою: у ФРН засудили матір, яка накачала наркотиками і задушила п'ятьох дітей

Побачила ексчоловіка з іншою: у ФРН засудили матір, яка накачала наркотиками і задушила п'ятьох дітей

Жінка задушила дітей у ванні, обгорнула тіла рушниками та поклала їх до ліжок.

У Німеччині до довічного ув'язнення засудили 28-річну жінку, яка вбила п'ятьох власних дітей після того, як побачила фотографію свого колишнього чоловіка з новою обраницею.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що у вересні минулого року Крістіана К. накачала наркотиками своїх доньок Меліну, Леоні та Софі (одного, двох і трьох років відповідно) та синів Тімо і Луку (шести і восьми років відповідно), після чого задушила або втопила їх у ванні і поклала обгорнуті рушниками тіла до ліжок.

Її старший син, 11-річний Марсель, вижив лише тому, що в момент убивств перебував у школі. Водночас хлопець розповів у суді, що мати просила його разом стрибнути під потяг.

Коли він відмовився - жінка посадила його на поїзд до бабусі, а сама спробувала накласти на себе руки, стрибнувши на колію в Дюссельдорфі. Крістіана вціліла, отримавши серйозні травми, і була заарештована.

Про вбивства поліцію попередила бабуся, яка дізналася про все від доньки, однак правоохоронці прибули до квартири занадто пізно, щоб реанімувати дітей.

Після арешту Крістіана деякий час стверджувала, що до її будинку увірвався зловмисник у масці, який нібито і вбив дітей. Однак вона не змогла надати жодних доказів.

У четвер, 4 листопада, суд міста Золінген засудив жінку до ув'язнення щонайменше на 15 років, практично виключивши можливість звільнення після цього терміну. Суддя Йохен Кеттер, який займався справою, назвав її "трагедією".

Прокурори стверджують, що засуджена, прізвище якої не розголошують відповідно до німецького закону про недоторканність приватного життя, у шлюбі зі своїм третім чоловіком грала роль ідеальної матері.

Жінка "пристрасно мріяла про здорову родину і знайшла прихисток у ролі матері", однак все зруйнувалося, коли чоловік пішов до іншої, а Крістіана залишилася одна з шістьма дітьми, четверо з яких були від її останнього шлюбу.

Каталізатором вбивств, на переконання сторони обвинувачення, стала світлина з Facebook від 3 вересня, на якій колишній Крістіани цілував свою нову партнерку. Побачивши фото, жінка надіслала ексобранцю повідомлення, в якому попередила, що той більше ніколи не побачить своїх дітей.

Психіатри оглянули Крістіану перед судом та встановили, що вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності.

Справа привернула увагу всієї Німеччини, де жінку охрестили "Todesmutter" або "Матір смерті".

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