Побачила рекламу в TikTok: 22-річна дівчина померла після косметичної процедури

Адвокат сім'ї заявив, що операція була "рутинною" і не повинна була закінчитися трагедією.

22-річна Маргарет Спада побачила оголошення про клініку в TikTok і приїхала з Сицилії до клініки до Риму, щоб зробити пластику носа у лікаря, якого вона знайшла в соціальних мережах.

Про це пише mirror.co.uk.

Як повідомляється, жінці ввели місцеву анестезію, але вона знепритомніла під час операції, яка, як вважають, була косметичною процедурою. Було зроблено кілька спроб реанімувати Маргарет, але її доставили до лікарні, де вона впала в кому. Маргарет померла в лікарні через три дні.

Адвокат сім'ї Алессандро Вінчі заявив, що операція була "рутинною" і не повинна була закінчитися трагедією. Він додав: "Абсурд полягає в тому, що це була рутинна операція... Те, що 22-річна дівчина повертається додому в труні, є неприйнятним для сім'ї".

Маргарет з Сицилії приїхала до лікарні разом зі своїм хлопцем, який, наскільки відомо, перебував у зоні очікування, коли її стан погіршився 4 листопада.

Медична документація була вилучена, щоб визначити, чи мав центр відповідний дозвіл на проведення цієї косметичної операції, повідомляє La Sicilia. Адвокат продовжив: "Батьки знали, куди їхня дочка поїхала на операцію, і Маргарет довірила себе італійському хірургу. Цей заклад повинен був надати гарантії, але це має з'ясувати слідство".

Читайте також: