“Побачимо, хто партнер, а хто продався": Зеленський озвучив очікування від самітів НАТО, ЄС та “Великої сімки”

“Побачимо, хто партнер, а хто продався": Зеленський озвучив очікування від самітів НАТО, ЄС та “Великої сімки”

Український президент заявив, що росіяни вже розпочали лобіювати свої інтереси у переговорах із деякими західними партнерами України.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу і висловив сподівання, що саміти НАТО, Євросоюзу та “Великої сімки”, які розпочинаються у Брюсселі, продемонструють подальшу підтримку української держави у її боротьбі за свободу.

Про це він заявив під час звернення увечері в середу, 23 березня.

Український президент нагадав, що 24 березня у Брюсселі відбудуться одразу три важливих для безпеки усього світу саміти — НАТО, Євросоюзу та “Великої сімки”.

“Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і “Великої сімки”, - наголосив Зеленський.

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Президент також повідомив, що українській владі відомо про те, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси.

"Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють із деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що “свобода має бути озброєною”, тому допомога від НАТО для України повинна бути дієвою й без обмежень, включно зі зброєю, якої потребують ЗСУ.

“Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні”, - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб.

“Ми так і не отримали літаки й сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалася до цієї ганебної війни”, - зауважив президент.

Президент України також закликав людей вільного світу разом не допустити, щоб Росії вдалося “зламати” когось у НАТО, ЄС чи у “Великій сімці” і “перетягти на сторону війни”. “Побачимо 24 березня”, - зазначив він.

"Ми всі повинні зупинити Росію", - звернення Зеленського до українців і народів світу

Нагадаємо, у середу, 23 березня, президент США Джо Байден прибув до Брюсселя для екстрених переговорів з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Американський лідер має плани щодо додаткових антиросійських санкцій.