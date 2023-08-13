"Побачив прапор України": у США американець підтримав переселенців українською – вірусне відео

У Мережі завірусилось відео, на якому у США американець прийшов знайомитись зі своїми сусідами-українцями, після того, як побачив прапор України. Чоловік чудово говорив українською мовою, чим вразив своїх сусідів.

Ролик опублікували у TikTok.

Чоловік зворушливо звернувся до українців, заявивши, що вірить у перемогу України у війні проти Росії.

"Ми ваші нові сусіди. І одразу побачили прапор. Ми тут в Америці, але ми ще в Україні в душі. І тільки що? Перемога! Тому що ми чекаємо на перемогу. Тільки так має бути. Я надіюся, що у вас все буде добре. Не буду вас затримувати. Бажаю вам гарного дня", – буквально без запинок промовив американець.

У коментарях під відео користувачі були захоплені практично ідеальною українською мовою американця.

"Говорить українською краще, ніж деякі українці", "Американець в Америці розмовляє українською, а українці в Україні – не всі", "Він чисто по-нашому чеше, красень", "Багатьом українцям потрібно брати приклад" – пишуть коментатори.

"Ми чекаємо на перемогу": у США американець українською підтримав біженці з України

Нагадаємо, у липні над Україною пролетів пасажирський літак з Норвегії до Туреччини, ігноруючи безпольотну зону.

Читайте також: