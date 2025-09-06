«Побачимо, скільки ви протримаєтесь»: США жорстко відповіли Індії через російську нафту

Дональд Трамп та Говард Лутнік / © Associated Press

Індія поки що не хоче відкривати свій ринок, припиняти купівлю російської нафти чи виходити з BRICS, де вона фактично виступає «прокладкою» між Росією та Китаєм.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, інформує The Times of India.

Він заявив, що Індія всеодно буде вимушена укласти угоду зі Сполученими Штатами.

«Це все бравада, бо приємно сперечатися з найбільшим клієнтом. Але зрештою бізнес вимагатиме угоди з Америкою», — сказав він.

Він також прокоментував закупівлю Індією російської нафти, зазначивши, що оскільки вона є підсанкційною, тому дешева, а росіяни намагаються знайти покупців, то «індійці просто вирішили: та чорт із ним. Купимо дешево й заробимо купу грошей».

«Але тоді або ви підтримуєте долар, підтримуєте Сполучені Штати Америки та свого найбільшого клієнта — американського споживача, або ж готуйтеся до 50% мита. І тоді побачимо, наскільки довго ви зможете протриматися», — заявив Лунтік.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не визнав заслуг президента США Дональда Трампа у припиненні конфлікту його країни з Пакистаном, що призвело до погіршення відносин між лідерами країн.