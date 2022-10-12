Побажала Путіну здохнути: в РФ заарештували жінку, яка залишила записку на могилі батьків російського диктатора

В РФ поліція порушила кримінальну справу проти жительки Санкт-Петербурга через записку, залишену на могилі батьків Путіна.

Про це повідомляє "Медіазона".

Як повідомив син жінки Максим, його мати, 60-річна Ірина Цибанєва, минулого четверга, 6 жовтня, сходила на цвинтар, а вранці в понеділок, 10 жовтня, до неї в квартиру прийшов поліцейський.

"Вона довго не відчиняла, але він пообіцяв виламати двері, і вона відчинила. Її відвезли о 15:00 до 35-го відділення поліції. Там щось довго мурижили. У підсумку до ночі вона зателефонувала та сказала, що буде обшук. Ми одразу поїхали до неї додому, але її там не було. І слідів обшуку ми не помітили", – розповів Максим Цибанєв.

Вчора, 11 жовтня, Ірину Цибанєву доправили до Приморського районного суду Санкт-Петербурга. За словами адвоката жінки. її звинувачують за частиною 2 пункту "б" статті 244 КК (наруга над тілами померлих та місцями їх поховання, вчинена за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі). Слідство хоче, щоб жінку взяли під варту.

"Що в записці достеменно не відомо. Але вона сказала, що там є побажання здохнути", — додав Максим Цибанєв.

Суд не розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Ірині. Натомість термін її затримання продовжили ще на 2 доби.

Нагадаємо, що послання покійним батькам диктатора Путіна залишили на Сарафимівському кладовищі Санкт-Петербурга.У ньому йдеться, що їхній син жахливо поводиться - б'ється із сусідами та погрожує підірвати школу.

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