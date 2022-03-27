Побажали "стати на ноги": у Росії "за мужність" нагородили солдата, який втратив кінцівку в Україні

Схожі нагороди отримали ще сім російських військових.
Заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров 26 березня нагородив вісьмох солдатів російської армії, вручивши їм дві медалі "За Відвагу" та шість орденів Мужності.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Водночас під час нагородження одного з капралів, який втратив ногу в Україні, Євкуров побажав йому якнайшвидше "одужати і стати на ноги".
Нагадаємо, Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
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