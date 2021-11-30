"Побігли попереду навіть військ НАТО": Лукашенко звинуватив Україну у конфлікті на кордоні

Він також заявив, що біженців повинна була прийняти Європа.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "має план реагування на будь-яку спробу створити конфлікт на кордоні з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.

Відповідне відео з його інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову опублікувало провладне ЗМІ "БЕЛТА".

"Почали маневри (ред. - війська НАТО) у Польщі, Латвії, Литві та в Україні. Що я повинен робити як головнокомандувач? Я не повинен йти на провокації, але повинен передбачити, що відбудеться, щоб не вийшло, як у 1941 році. Сталін усім: "Не піддаватися на провокації, не піддаватися". Сигнали йшли з Кремля, а тут вже війна фактично починалась. Тому я вимушений мати плани і підрозділи білоруської армії, які будуть реагувати на будь-яку спробу тут створити конфлікт на кордоні Балтики, Польщі та України", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також звинуватив Україну у тому, що вона нібито першою почала "маневри та провокації на кордоні".

"На жаль, вони побігли попереду навіть військ НАТО, ну як завжди. Небо українці закрили раніше, ніж ЄС та американці для польотів білоруських літаків, точно так і тут", - висловився Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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