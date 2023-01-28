"Побили до невпізнання": поліцейських США звинувачують у вбивстві афроамериканця

П'ятьох поліцейських в США звинувачують у ненавмисному вбивстві затриманого, який помер у результаті побиття.

У Reuters надали фото 29-річного загиблого Тайрі Ніколса.

У штаті готуються до акцій протесту та заворушень, як це було після загибелі Джорджа Флойда, який також помер після затримання у травні 2020 року.

7 січня поліцейський патруль у місті Мемфіс спробував зупинити 29-річного Тайрі Ніколса за небезпечне водіння. Той відмовився підкоритися вимогам поліції, що призвело до погоні та подальшого затримання.

Далі, як стверджує адвокат сім'ї Ніколс, затриманого "побили до невпізнання". У критичному стані його доправили до лікарні, де помер 10 січня.

За підсумками професійного розслідування всіх 5 правоохоронців було незабаром звільнено, а напередодні їм було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня, нападі та викраденні за обтяжливих обставин, а також у перевищенні посадових повноважень та зловживанні владою.

Додамо, що в американському штаті Каліфорнія невідомий застрелив шістьох людей, в тому числі 6-місячну дитину.

Також у США дошкільник вистрілив в 30-річну вчительку.

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