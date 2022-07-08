Побільшало техніки на військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала Росії (фото)

У Білорусі на військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області від квітня побільшало зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Також там з'явилися замасковані БМП і танки.
Так, оборонний аналітик Конрад Музика опублікував у Мережі нові супутникові знімки військового аеродрому в Білорусі, зроблені 20 червня компанією Rochan Consulting.
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
На супутниковому фото зафіксовані дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві розташовані на насипах ґрунту одиниці ЗРПК "Панцир", встановлені на вежі 40В6 низьковисотні виявники 5Н66та радіолокатор підсвічування й наведення 92Н6Е. Поруч із радіолокатором під маскувальною сіткою розміщенийапаратний контейнер Ф52 для операторів.
У моніторинговій групі зазначили, що розташування цієї техніки суттєво не змінилося від квітня. Проте на дві одиниці побільшало ЗРК С-400.
"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що окрім всього перерахованого вище, в Зябровці також з'явилися БМП і танки, які прикопані й замасковані", – зауважили журналісти.
Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вербують білорусів на війну проти України та облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябровка".
Читайте також: