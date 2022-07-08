Побільшало техніки на військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала Росії (фото)

У Білорусі на військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області від квітня побільшало зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Також там з'явилися замасковані БМП і танки.

Так, оборонний аналітик Конрад Музика опублікував у Мережі нові супутникові знімки військового аеродрому в Білорусі, зроблені 20 червня компанією Rochan Consulting.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

На супутниковому фото зафіксовані дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві розташовані на насипах ґрунту одиниці ЗРПК "Панцир", встановлені на вежі 40В6 низьковисотні виявники 5Н66та радіолокатор підсвічування й наведення 92Н6Е. Поруч із радіолокатором під маскувальною сіткою розміщенийапаратний контейнер Ф52 для операторів.

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У моніторинговій групі зазначили, що розташування цієї техніки суттєво не змінилося від квітня. Проте на дві одиниці побільшало ЗРК С-400.

"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що окрім всього перерахованого вище, в Зябровці також з'явилися БМП і танки, які прикопані й замасковані", – зауважили журналісти.

Фото: Конрад Музика

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вербують білорусів на війну проти України та облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябровка".

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

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