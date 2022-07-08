Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Побільшало техніки на військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала Росії (фото)

Дата публікації
Перегляди
1981
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Побільшало техніки на військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала Росії (фото)

Ілюстративне фото / Фото: Вікіпедія

У Білорусі на військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області від квітня побільшало зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Також там з'явилися замасковані БМП і танки.

Так, оборонний аналітик Конрад Музика опублікував у Мережі нові супутникові знімки військового аеродрому в Білорусі, зроблені 20 червня компанією Rochan Consulting.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

На супутниковому фото зафіксовані дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві розташовані на насипах ґрунту одиниці ЗРПК "Панцир", встановлені на вежі 40В6 низьковисотні виявники 5Н66та радіолокатор підсвічування й наведення 92Н6Е. Поруч із радіолокатором під маскувальною сіткою розміщенийапаратний контейнер Ф52 для операторів.

У моніторинговій групі зазначили, що розташування цієї техніки суттєво не змінилося від квітня. Проте на дві одиниці побільшало ЗРК С-400.

"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що окрім всього перерахованого вище, в Зябровці також з'явилися БМП і танки, які прикопані й замасковані", – зауважили журналісти.

Фото: Конрад Музика / ©
Фото: Конрад Музика

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вербують білорусів на війну проти України та облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябровка".

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація