Побиття, електрошокери та голод: полонений азовець під час суду в РФ заявив про тортури

Український військовополонений, захисник "Азовсталі" Олександр Максимчук, якого суд у Ростові-на-Дону визнав винним у терористичній діяльності, після оголошення вироку заявив, що провину не визнає та подаватиме апеляцію. Українець також розповів про тортури, яким його піддавали за майже 2,5 роки перебування в російському полоні.

Запис промови Максимчука опублікувало російське видання "Медіазона".

За інформацією журналістів, Олександр Максимчук потрапив у полон під час оборони Маріуполя у травні 2022 року. Він пережив теракт у колонії в Оленівці, а потім до весни 2024 року перебував у СІЗО-2 в Таганрозі. Потім військовополоненого перевезли до Ростова-на-Дону, де влітку цього року його справу почав розглядати Південний окружний військовий суд.

У грудні суд визнав 30-річного Максимчука винним в участі в терористичній спільноті (полк "Азов" – ред.) і проходженні навчання з метою терористичної діяльності. Вирок суду – 20 років колонії суворого режиму.

"Це стандартні звинувачення, які інкримінують у Росії полоненим бійцям Азову", — зазначили журналісти.

Також повідомляється, що до початку засідання держобвинувач запитав полоненого азовця, чи буде він оскаржувати вирок, чи можливо "хоче скоріше на обмін". у відповідь Максимчук заявив, що йому "немає що втрачати", тож він подаватиме апеляцію.

"Я не згоден із рішенням суду, і буду його оскаржувати, тому що я вважаю себе невинною людиною, яку притягнули до кримінальної відповідальності. Я — солдат, я виконував накази держави Україна, ні про що не шкодую, ні в чому не розкаююсь", – заявив українець після оголошення вироку у розмові з журналістами.

Він також повідомив, що місця, де утримуються українські військовополонені, фактично є катівнями.

"Мене били, катували, я голодував. До мене застосовували всі мислимі та немислимі методи тиску… Також завдавали мені морально-психологічного тиску із застосуванням спецзасобів, а саме портативних електрошокерів. Це все було зроблено з метою, аби я визнав об’єднання полк "Азов" терористичною організацією, яке такою не є. І я переконаний, що я зможу у майбутньому це довести", – зазначив азовець.

Він додав, що після 2,5 років полону "навіть не уявляє, як це — бути вільною людиною".

"Мені втрачати особливо нема чого", – підсумував Олександр Максимчук.

За інформацією видання, після суду Олександра Максимчука знову етапували до Таганрогу.

Нагадаємо, журналісти виявили місце в Білорусі, де катували українських полонених. "Фільтраційний табір" окупанти влаштували на території білоруського держпідприємства. Серед полонених там були й діти.

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