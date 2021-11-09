Побиття Саакашвілі та аварія контейнеровоза у Японському морі. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Пентагоні заявили про занепокоєння пересуванням військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Читати далі –>
- У Приморському краї РФ у вівторок, 9 листопада, поблизу мису Козино Японського моря панамський контейнеровоз "Rise Shine" із 14 членами екіпажу сів на мілину і розломився навпіл. Читати далі –>
- Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до в'язничної лікарні. Читати далі –>
- У Німеччині на тлі уповільнення вакцинації заявили про новий рекорд із рівня захворюваності на COVID-19. Читати далі –>
- В американському штаті Каліфорнія подружжя з Лос-Анджелеса подало до суду на репродуктивну клініку через отримання ембріона від іншої пари. Читати далі –>