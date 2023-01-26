Поблизу кордону України висаджувався десант білоруської та російської армій: показали відео і фото 

У прикордонній до Україні Брестській області відбулися тренування з висадки десанту ЗС РБ та Російської Федерації.

Відео та фото опублікувала пресслужба Міноборони Білорусі.

Також читайте У Пентагоні заявили про вирішальні місяці для України

В оборонному відомстві союзниці РФ розповідають, що під час білорусько-російського льотно-тактичного навчання у висадці взяли участь понад сотні військовослужбовців 38-ї повітряно-десантної бригади. Військові здійснили стрибки з парашутом із літака ІЛ-76МД. Викидання десанту відбувалося з висоти 600 метрів зі штатним озброєнням та екіпіруванням.

"У рамках спільного льотно-тактичного навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації відпрацьовуються питання перебазування повітряних ешелонів білоруських та російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, зокрема на Росії. На полігоні Брестський вертолітні екіпажі забезпечують виконання парашутного та безпарашутного десантування підрозділів сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Варто зазначати, що 25 січня в Україні звучала дивна повітряна тривога, яка була оголошена лише у Волинській та Рівненській областях. Саме ці регіони межуть із Брестською областю. Ймовірно, висадка десанту була причиною тривоги.

Що відбувається в Білорусі

Нагадаємо, спостерігачі повідомляли, що в Білорусі найближчими днями очікуються активні польоти авіації в межах спільних льотно-тактичних навчань РФ та РБ.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. За інформацією ЗМІ, в Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнер".

За даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються. Для наступу з північного кордону України у ворога недостатньо сил. Для наступальних дій треба чи не вдвічі більше, кажуть військові та додають, що заяви про ймовірну атаку поки мають вигляд гри на нервах.