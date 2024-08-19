Поблизу Сицилії затонула розкішна яхта із 22 пасажирами на борту — відомий мільярдер зник безвісти

Вітрильна яхта Bayesian опинилася в епіцентрі сильного шторму і затонула неподалік столиці Сицилії Палермо (Італія) вранці 19 серпня. Серед зниклих безвісти — відомий мільярдер, співзасновник компанії Autonomy Майк Лінч.

Про це повідомила італійська берегова охорона, пише ВВС.

Одна людина загинула і шестеро зникли безвісти.

На борту 56-метрового судна було 22 людини: 10 членів екіпажу та 12 пасажирів, серед яких громадяни Великої Британії, США та Канади. Екстрені служби врятували 15 людей, у тому числі однорічну британську дівчинку.

59-річного Майка Лінча, якого вважають "британським Біллом Гейтсом", поки не можуть знайти. А дружину Лінча Анджелу Бакаресу вдалося врятувати.

Що відомо про аварію

Майк Лінч заснував компанію Autonomy, яку згодом за 11 мільярдів доларів викупив техгігант Hewlett-Packard.

Місцеві ЗМІ повідомили, що яхта затонула після сильного шторму вночі, під час якого над морем утворилися торнадо.

Як свідчить додаток для відстеження судів Vesselfinder, Bayesian залишила сицилійський порт Мілаццо 14 серпня, і востаннє з'явилася на радарах на схід від Палермо в неділю ввечері з навігаційним статусом "на якорі".

8 врятованих пасажирів яхти доставили до місцевих лікарень. Усі вони перебувають у стабільному стані, повідомляють місцеві ЗМІ.

Із посиланням на слова капітана сусіднього судна Карстена Борнера, ВВС повідомляє, що під час шторму він увімкнув двигун, аби зберегти контроль над судном і уникнути зіткнення з яхтою.

"Нам вдалося утримати судно на місці, і після того, як шторм закінчився, ми помітили, що судно позаду нас зникло", - розповів журналістам Борнер.

Капітан сказав, що через негоду його судно також кренилося, але Bayesian "лягла на воду, а потім пішла на дно".

За його словами, його команда знайшла кількох людей, які вижили на рятувальному плоту, троє із них були серйозно поранені. Їх взяли на борт до того, як їх підібрала берегова охорона.

Борнер сказав, що серед тих, хто вижив, були маленька дитина і дружина власника судна. Ще одна дитина та власник яхти зникли безвісти.

BBC Verify переглянула корпоративні записи та виявила, що власницею яхти Bayesian є дружина Лінча, Анджела Бакарес.

Берегова охорона повідомила, що яхту виявили ​​на глибині 49 метрів і водолази оглядають місце аварії.

Прокуратура міста Терміні-Імерезе почала розслідування.

Місцевий рибалка розповів, що бачив, як людей рятував надувний човен, присланий з іншої яхти.

Капітан місцевого рибальського траулера сказав, що бачив уламки, зокрема подушки з палуби, які плавали в морі.

На кадрах з місця уламків видно, як гелікоптери кружляють над кількома суднами берегової охорони, коли водолази в яскраво-помаранчевому одязі спускаються у воду.

Яхту Bayesian побудувала італійська суднобудівна компанія Perini у 2008 році. У 2020 році її переобладнали під управлінням британської компанії Camper & Nicholsons.

Судно отримало кілька нагород за свій дизайн і може вмістити до 12 гостей у шести каютах та екіпаж із 10 осіб. На сайті Perini стверджується, що щогла яхти заввишки 75 метрів. Це найвища алюмінієва щогла у світі.

Напередодні на італійському острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна — із одного з кратерів уночі відбулося виверження лавових фонтанів.

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