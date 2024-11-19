Поблизу столичного ТЦ: у Молдові чоловік виявив черговий безпілотник (фото)

У Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі, поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Про це повідомила поліція Молдови.

Дрон знайшов чоловік, який і викликав поліцію.

У Молдові виявили ще один безпілотник Фото: NewsMaker

"19 листопада 11:20 було помічено ще одного безпілотника. Громадянин проконсультувався із правоохоронцями про літаючий об'єкт, знайдений на землі в периметрі "Порт Молла" та "Арени Кишинів". Влада відреагувала миттєво, на місці для комплексної експертизи літаючого об'єкту перебувають експерти техніко-криміналісти", — зазначили в поліції.

Нагадаємо, днями Молдова рішуче засудила агресивні вторгнення і заявила про засудження жорстокої війни Росії проти України, коли вчергове виявила два російських БпЛА на своїй території.

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