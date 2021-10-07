Поблизу столиці Японії стався потужний землетрус: відео

Підземні поштовхи магнітудою 6,1 розхитували стіни будівель у Токіо.
У четвер, 7 жовтня, поряд із Токіо було зафіксовано потужний землетрус, який, на щастя, не призвів до руйнувань, але добряче налякав жителів японської столиці.
Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на національне метеорологічне управління країни.
Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 6,1 знаходився на кордоні префектур Токіо і Тіба. Осередок землетрусу перебував на глибині 80 км.
Через землетрус у столиці Японії було повністю зупинено рух метро, а також швидкісних експресів "Сінкансен". Стіни будівель у Токіо сильно розгойдувалися, зрушувалися з місця меблі. Землетрус зафіксували камери в студії новин одного з місцевих телеканалів.
報道ステーションが揺れた！#緊急地震速報 #地震 #震度5強 pic.twitter.com/J9oFhnc9sR— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) October 7, 2021
Поштовхи тривали близько 20 секунд. На вулицях спрацювала екстрена система попередження. Через гучномовці людей закликали погасити плити, включити телевізори і зберігати пильність.
За даними комунальних служб, землетрус став причиною відключення електроенергії близько 250 домогосподарств у столиці Японії.
Нагадаємо, раніше у Донецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Епіцентр підземних поштовхів був розташований у Добропільському районі.