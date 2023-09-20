Поблизу "Вернадського" народилося тюленя – науковці просять допомогти з ім'ям (милі фото)

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли про першого народженого тюленя цього року та показали милі фото. Науковці також просять допомогти обрати ім'я тюленю.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Маємо чудові новини не лише про пінгвінів. Днями неподалік нашої станції, на сусідньому острові Вінтер, народилося перше цього року тюленятко Ведделла. Це – хлопчик. Його матуся ще дуже знервована, тому фото малечі поки небагато", - розповіли науковці.

Тюленя з мамою біля станції "Академік Вернадський" / Фото: Вадим Ткаченко

Тюленя з мамою біля станції "Академік Вернадський" / Фото: Вадим Ткаченко

Як розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, це тюленя особливо важливе, тому що цього року вони спостерігають дуже мало тюлениць в районі наших островів, а репродуктивний сезон тюленів ускладнений через брак льоду.

"Тюлені Ведделла народжують здебільшого на морському льоді, рідше – на суходолі, якщо там є зручний берег без крутих спусків. Цього року протоки між островами в районі "Вернадського" мають або тонкий льодовий покрив, або не замерзли взагалі, що ускладнює тюленицям пошук місць для народження дитинчат. Дуже сподіваємося, що поблизу станції ще побачать світ нові тюленятки, а поки традиційно пропонуємо вам надати ідеї щодо імені новонародженого хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Свої пропозиції можна писати у коментарях на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Полярники оберуть найцікавішу пропозицію, а її автор отримає від них невеликий подарунок.

Нагадаємо, українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах.

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