Поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі, жителів околиць міста довелося евакуювати

Загалом евакуювали кілька десятків людей.

Одразу дві великі пожежі спалахнули поблизу Єрусалима.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що приборкувати полум'я відрядили 70 пожежних команд, з повітря вогонь заливали з десятка літаків та двох гелікоптерів.

Наразі пожежники стверджують – усі осередки займань під контролем. Втім, рятувальні команди чергували усю ніч в єрусалимських горах, щоб запобігти новим займанням. Що стало причиною пожеж – з’ясовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі надзвичайно спекотна погода призвела до виникнення низки сильних пожеж. Чимало займань вже локалізували, але більшість пожеж ще не погашені.

Новини світу: поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі

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