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Поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі, жителів околиць міста довелося евакуювати

Поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі, жителів околиць міста довелося евакуювати

Поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі, жителів околиць міста довелося евакуювати

Ynetnews

Загалом евакуювали кілька десятків людей.

Одразу дві великі пожежі спалахнули поблизу Єрусалима.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що приборкувати полум'я відрядили 70 пожежних команд, з повітря вогонь заливали з десятка літаків та двох гелікоптерів.

Наразі пожежники стверджують – усі осередки займань під контролем. Втім, рятувальні команди чергували усю ніч в єрусалимських горах, щоб запобігти новим займанням. Що стало причиною пожеж – з’ясовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі надзвичайно спекотна погода призвела до виникнення низки сильних пожеж. Чимало займань вже локалізували, але більшість пожеж ще не погашені.

Новини світу: поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі

Новини світу: поблизу Єрусалима спалахнули дві великі пожежі