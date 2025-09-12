Поблизу Москви вибухи: Собянін скаржиться на БПЛА, які спричинили "бавовну"

Москва / © Associated Press

Реклама

Очільник столиці країни-агресорки Сергій Собянін скаржиться, що БПЛА дістаються до Москви і в передмісті в ніч 12 вересня чутно вибухи.

Про це пише низка росЗМІ.

Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше дев’ять дронів, які рухалися у бік Москви.

Реклама

«ППО Міноборони знищено два ворожі БПЛА, що летіли на Москву», — писав він у своєму Telegram-каналі і повторював таке ж повідомлення декілька разів змінюючи лише кількість БПЛА в тексті.

Інші пропагандистські російські Telegram-канали пишуть про безпілотники в районі Наро-Фомінська, Кубинки, Волоколамська та поблизу Зеленограда.

Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.

Telegram-канали писали, що внаслідок атаки сталося займання на одній з автозаправок. Деякі пропагандисти згодом уточнили, що зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».