Поблизу Москви вибухи: Собянін скаржиться на БПЛА, які спричинили "бавовну"
Поблизу Москви начебто росіяни збивали одразу кілька безпілотників.
Очільник столиці країни-агресорки Сергій Собянін скаржиться, що БПЛА дістаються до Москви і в передмісті в ніч 12 вересня чутно вибухи.
Про це пише низка росЗМІ.
Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше дев’ять дронів, які рухалися у бік Москви.
«ППО Міноборони знищено два ворожі БПЛА, що летіли на Москву», — писав він у своєму Telegram-каналі і повторював таке ж повідомлення декілька разів змінюючи лише кількість БПЛА в тексті.
Інші пропагандистські російські Telegram-канали пишуть про безпілотники в районі Наро-Фомінська, Кубинки, Волоколамська та поблизу Зеленограда.
Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.
Telegram-канали писали, що внаслідок атаки сталося займання на одній з автозаправок. Деякі пропагандисти згодом уточнили, що зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».