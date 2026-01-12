Поблизу Оренбурга виявили новий секретний полігон РФ для тестування "Шахедів" (фото)

"Шахеди" / © Українське радіо

Росія облаштувала новий спеціалізований військовий полігон для тестування ударних безпілотників типу Shahed («Герань-2») у Тоцькому районі Оренбурзької області, неподалік кордону з Казахстаном.

Про це повідомив OSINT-дослідник під псевдонімом kim høvik та оприлюднив результати аналізу супутникових знімків місцевості в соцмережі Х.

За його даними, активні будівельні роботи на об’єкті розпочалися ще 2022 року. Протягом наступних років майданчик поступово розширювався, а станом на 2025-й перетворився на повноцінну базу, придатну для запусків і випробувань безпілотних систем.

На супутникових зображеннях зафіксовано характерні елементи інфраструктури, зокрема пускові рампи, спеціальні майданчики для підготовки дронів до запуску, а також зони для тимчасового зберігання баражувальних боєприпасів. Аналітики зазначають, що конфігурація об’єкта відповідає вимогам для тестування саме ударних дронів-камікадзе.

Згідно з оцінками OSINT-спільноти, на цьому полігоні Росія може випробовувати не лише серійні зразки «Герані-2», а й нові модифікації безпілотників та інші перспективні ударні системи, які згодом можуть бути використані у війні проти України.

Експерти звертають увагу, що вибір локації в глибині території РФ, поблизу малонаселених районів і кордону з Казахстаном, ймовірно, пов’язаний із прагненням мінімізувати зовнішнє спостереження, знизити ризики диверсій та забезпечити великі повітряні простори для проведення випробувальних польотів.

