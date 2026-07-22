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Побила українських дітей у Польщі: що сталося з жінкою, яка це зробила — деталі від поліції
У справі про побиття 13-річних українок у Польщі з’явилися нові подробиці.
У польському місті Легниця правоохоронці затримали 26-річну жінку, яку підозрюють у побитті двох 13-річних українок.
Про про це пише RMF24.
За інформацією поліції, правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, встановили свідків та зібрали інші докази. Після цього 26-річну жінку затримали та доправили до прокуратури Легниці, де їй оголосили підозру.
За даними слідства, підозрюваній інкримінують:
умисне заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили розлад здоров’я потерпілих тривалістю до семи днів;
примушування іншої особи до певних дій або бездіяльності із застосуванням насильства чи погроз.
Слідчі також вважають, що інцидент мав хуліганський характер.
За інформацією польських правоохоронців, жінці загрожує до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. На час досудового розслідування суд застосував до неї запобіжні заходи.
Зокрема суд зобов’язав підозрювану: перебувати під поліцейським наглядом, не наближатися до потерпілих та не перебувати на дитячому майданчику на вулиці Полярна у Легниці, де стався інцидент.
Розслідування триває. Остаточне рішення щодо винуватості жінки ухвалить суд після розгляду справи по суті.
Нагадаємо, у польському місті Легниця жінка напала на групу українських підлітків 13–14 років біля басейну. За словами матері однієї з потерпілих, жінці не сподобалося, що діти розмовляли українською. Вона вдарила одну дівчину кулаком у шию, а іншу — в обличчя. Хлопець, який захищав дітей, отримав розбитий ніс. Поліція розслідує інцидент, ймовірний мотив — національність.
Злочини проти українців за кордоном — останні новини
На жаль, це не перший випадок, коли українці стають жертвами злочинів за межами батьківщини.
Торік Німеччину сколихнула історія про 16-річну біженку, яку агресивний іноземець холоднокровно штовхнув під товарний потяг на вокзалі у Фрідланді. Дівчина розмовляла з дідусем телефоном у момент, коли потяг на швидкості 100 км/год обірвав її життя. Нещодавно суд визнав 31-річного громадянина Іраку неосудним через параноїдну шизофренію і направив його до психіатричної клініки, хоча влада мала б депортувати його з ЄС ще до цієї трагедії.
А кілька місяців тому у США 21-річну українку Катерину Товмаш, яка шукала прихистку від війни, розстріляли у власному ліжку на очах у дітей. Колишній хлопець дівчини їхав сім годин через кілька штатів, щоб увірватися до її будинку в Північній Кароліні. Нападник убив і саму українку, і її нового партнера, військовослужбовця армії США, змусивши перед цим маленького брата розбудити сестру перед смертю.