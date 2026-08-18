Побили дітей за українську мову: прем’єр Польщі емоційно звернувся до зловмисників

У Польщі затримали нападників на українських дітей: реакція Туска / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував напад на двох українських дітей у Бидгощі, які зазнали агресії через те, що розмовляли українською.

Про це пише Onet.

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За даними поліції, дорослі злочинці ображали дітей та знущалися над ними через їхню національність. Підлітків також напали на них фізично. Нападники також знищили іграшку хлопчика та кинули її залишки в дитину.

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У вівторок поліція заарештувала 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до нападу. Обох осіб допитують у поліцейській дільниці Бидгоща.

На післяобідній конференції, коли винних ще не було заарештовано, прем’єр-міністр Туск, звертаючись безпосередньо до нападників, запропонував їм звернутися за юридичною допомогою та добровільно з’явитися до поліцейської дільниці.

«Ви можете звернутися до друга-юриста, якщо він у вас є. Вам буде набагато краще, якщо ви сьогодні звернетеся до поліції. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас спіймають наприкінці тижня, і ви будете відповідати за те, що ви скоїли. Це безкоштовна, щира юридична порада від мене», — сказав прем’єр-міністр.

Туск заявив, що шокований інформацією про напад на дітей з України на ігровому майданчику.

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«Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все — ані з української, ані з польської сторони — гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей — це антипольська дія. Ми, як поляки, завжди дуже пишалися тим, як ставимося до своїх дітей і до дітей, які шукають у нас притулку», — сказав прем’єр Польщі.

Такі дії нападників Туск назвав абсолютно неприйнятними.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі. На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

Недавно у Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що розмовляли українською. Подібний інцидент стався в міському автобусі в Більсько-Білій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.

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