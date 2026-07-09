Побили за українську мову: у Польщі натовп напав на 19-річного хлопця - чим усе закінчилось

Бійка / © Фото з відкритих джерел

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У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє телефоном українською мовою. Хлопець отримав перелом носа та інші травми, а поліція розпочала розслідування.

Про це пише radiowroclaw.pl.

Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова у Вроцлаві. За словами потерпілого Володимира, він відпочивав із дівчиною та друзями, коли зателефонував матері й розмовляв українською мовою. Після цього до нього підійшов незнайомий хлопець, який вимагав віддати електронну сигарету. Почувши відмову, він покликав інших молодиків.

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«Вони почали бити мене по голові» — історія потерпілого

За словами потерпілого, нападники повалили його на землю та почали бити ногами й руками.

«Потім вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, не міг захиститися, бо футболка закрила мені обличчя. Вони били мене ногами. Мені зламали ніс, дві носові кістки та пошкодили хрящ», — розповів Володимир.

Після нападу хлопець був весь у крові, а його одяг був розірваний.

«Я був увесь у крові, футболка порвана, ланцюжок зірваний. А коли приїхала поліція, я почув, як вони сміялися, що побили українця», — додав він.

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Друзі потерпілого викликали поліцію та швидку допомогу. Нападники втекли ще до прибуття правоохоронців. Спочатку інцидент кваліфікували як бійку, однак після медичного обстеження, яке підтвердило травми середнього ступеня тяжкості, потерпілий разом із батьками подав офіційну заяву до поліції.

У поліції Вроцлава підтвердили, що розпочали розслідування.

Батько потерпілого Ігор не може зрозуміти, чому звичайна телефонна розмова українською мовою стала приводом для такого насильства.

«Він говорить українською і російською. Саме це викликало таку агресію. Чому? Не дай Боже, щоб хтось потрапив у таку ситуацію. Вони просто побили одну людину, як тварини. Такої агресії не повинно бути», — наголосив чоловік.

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Батьки хлопця звернулися до всіх, хто був свідком нападу, із проханням звернутися до поліції та допомогти встановити осіб, причетних до побиття. Поліція продовжує встановлювати всі обставини інциденту.

Злочини проти українців за кордоном — останні новини

На жаль, це не перший випадок, коли українці стають жертвами злочинів за межами батьківщини.

Минулого року Німеччину сколихнула історія про 16-річну біженку, яку агресивний іноземець холоднокровно штовхнув під товарний потяг на вокзалі у Фрідланді. Дівчина розмовляла з дідусем по телефону в момент, коли потяг на швидкості 100 км/год обірвав її життя. Нещодавно суд визнав 31-річного громадянина Іраку неосудним через параноїдну шизофренію і направив його до психіатричної клініки, хоча влада мала б депортувати його з ЄС ще до цієї трагедії.

А кілька місяців тому у США 21-річну українку Катерину Товмаш, яка шукала прихистку від війни, розстріляли у власному ліжку на очах у дітей. Колишній хлопець дівчини їхав сім годин через кілька штатів, щоб увірватися до її будинку в Північній Кароліні. Нападник убив і саму українку, і її нового партнера, військовослужбовця армії США, змусивши перед цим маленького брата розбудити сестру перед смертю.

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