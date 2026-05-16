Побиття українських підлітків у Варшаві: прокуратура вимагає арешту для нападників

У Польщі прокуратура подала клопотання про арешт на три місяці для осіб, підозрюваних у жорстокому побитті українських підлітків. Інцидент, який викликав значний резонанс, стався у Варшаві.

Про повідомляє «Польське радіо».

Напад із газом та кастетами

За даними слідства, подія сталася 7 травня на Свєнтокшиському мосту в польській столиці. Група з п’яти осіб, серед яких троє неповнолітніх віком до 17 років, скоїла зухвалий напад на підлітків з України. Нападники діяли з особливою жорстокістю: вони застосували проти українців сльозогінний газ, били їх кулаками та ногами. Крім того, під час побиття зловмисники використовували сторонні предмети.

Внаслідок атаки потерпілі дістали серйозні травми. Згідно із заявою правоохоронців, нападники завдали одному з українських підлітків тілесних ушкоджень, що призвели до тривалого розладу здоров’я та порушення функцій організму, які суттєво вплинули на його повсякденне життя. Очевидці та жертви зазначають, що зловмисники поводилися агресивно і раніше лякали людей у міському транспорті.

Нападникам загрожує реальний термін

Прокуратура та експерти, які розслідують цю справу, наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на три місяці через високу суспільну небезпеку злочину.

Наразі слідчі дії тривають. Якщо провину нападників буде доведено в суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Справа перебуває під особливим контролем правоохоронних органів Польщі.

Нагадаємо, у Варшаві поліція розслідує напад на групу підлітків, який стався ввечері 7 травня на Свєнтокшиському мосту. Найбільше постраждав 16-річний громадянин України Артем — після побиття його госпіталізували з тяжкими травмами. Ще двоє підлітків також дістали травми. За інформацією польських ЗМІ, у Артема діагностували перелом черепа та численні травми обличчя. Йому провели операцію.

