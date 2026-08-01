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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1434
Час на прочитання
2 хв

Побив палицею по голові: у Польщі затримали чоловіка, який напав на українку

У польській Гдині правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, який із палицею напав на 40-річну українку та завдав їй травм голови.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Затримання нападника на українку

Затримання нападника на українку / © tvn24.pl

У польському місті Гдиня поліція затримала 76-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у жорстокому нападі на 40-річну громадянку України. Злочин стався на сходах по вулиці Желязна.

Про це повідомила місцева поліція у Facebook.

За даними слідства, зловмисник підійшов до жінки ззаду та двічі вдарив її дерев’яною тростиною по потилиці, після чого втік з місця події. Потерпіла зазначала, що не бачила нападника і відчула лише раптовий потужний удар.

Постраждалу українку з закривавленою головою терміново доправили до лікарні. Після проведення необхідних обстежень її відпустили додому — наразі загрози її життю немає.

Постраждала українка / © tvn24.pl

Постраждала українка / © tvn24.pl

Постраждала українка / © tvn24.pl

Постраждала українка / © tvn24.pl

Правоохоронці провели огляд місця події за участю судово-медичного експерта, вилучили докази та вже в суботу затримали 76-річного громадянина Польщі.

«Районна прокуратура в Гдині офіційно розпочала провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. На сьогодні результати не вказують на те, що інцидент був злочином, скоєним на ґрунті національних упереджень», — повідомили в поліції Поморського воєводства.

Наразі у справі тривають подальші слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин інциденту.

Раніше ми писали про те, що у польському місті Гдиня невідомий жорстоко напав на 40-річну громадянку України. Жінку двічі вдарили по голові дерев’яною палицею, після чого нападник утік. Поліція проводить масштабне розслідування та розшукує нападника. Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязна у Гдині. За попередніми даними, невідомий чоловік підійшов до жінки ззаду та двічі завдав їй ударів дерев’яною палицею по потилиці. Після цього нападник одразу втік у невідомому напрямку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1434
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