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Побив палицею по голові: у Польщі затримали чоловіка, який напав на українку
У польській Гдині правоохоронці затримали 76-річного чоловіка, який із палицею напав на 40-річну українку та завдав їй травм голови.
У польському місті Гдиня поліція затримала 76-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у жорстокому нападі на 40-річну громадянку України. Злочин стався на сходах по вулиці Желязна.
Про це повідомила місцева поліція у Facebook.
За даними слідства, зловмисник підійшов до жінки ззаду та двічі вдарив її дерев’яною тростиною по потилиці, після чого втік з місця події. Потерпіла зазначала, що не бачила нападника і відчула лише раптовий потужний удар.
Постраждалу українку з закривавленою головою терміново доправили до лікарні. Після проведення необхідних обстежень її відпустили додому — наразі загрози її життю немає.
Правоохоронці провели огляд місця події за участю судово-медичного експерта, вилучили докази та вже в суботу затримали 76-річного громадянина Польщі.
«Районна прокуратура в Гдині офіційно розпочала провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. На сьогодні результати не вказують на те, що інцидент був злочином, скоєним на ґрунті національних упереджень», — повідомили в поліції Поморського воєводства.
Наразі у справі тривають подальші слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин інциденту.
Раніше ми писали про те, що у польському місті Гдиня невідомий жорстоко напав на 40-річну громадянку України. Жінку двічі вдарили по голові дерев’яною палицею, після чого нападник утік. Поліція проводить масштабне розслідування та розшукує нападника. Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязна у Гдині. За попередніми даними, невідомий чоловік підійшов до жінки ззаду та двічі завдав їй ударів дерев’яною палицею по потилиці. Після цього нападник одразу втік у невідомому напрямку.