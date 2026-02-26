Почалася нова війна: афганські таліби атакували Пакистан

Таліби в Афганістан / © Associated Press

Реклама

Ісламістський рух «Талібан», який керує Афганістаном, оголосив про початок «великомасштабних наступальних операцій» проти військових об’єктів Пакистану.

Про це заявив прессекретар руху Забіхулла Муджахід.

За його словами, рішення ухвалене «у відповідь на неодноразові провокації та порушення кордону» пакистанською армією.

Реклама

Муджахід стверджує, що сили «Талібану» захопили 15 позицій у гірському районі на північному заході Пакистану та вбили 40 військових противника, також є поранені та взяті в полон.

На відео, опублікованих афганськими силами безпеки, видно, як автомобілі Humvee вночі проїжджають темною гірською місцевістю, освітленою спалахами стрілянини. На задньому плані чути безперервні черги автоматичного вогню.

У свою чергу Міністерство інформації Пакистану заявило, що таліби «відкрили неспровокований вогонь» вздовж кордону і зустріли «негайну та ефективну відповідь», зазнавши «важких втрат».

Пакистанські джерела Reuters повідомили про 22 загиблих з боку талібів і збитих безпілотників. За словами співрозмовників агентства, перестрілка тривала понад дві години.

Реклама

Прессекретар прем’єра республіки Мошарраф Заїді заявив, що жодного пакистанського посту не було захоплено або знищено. Він також попередив, що «будь-яка агресія спровокує дзеркальну відповідь».

Тим часом речник «Талібану» Муджахід допустив удари по «ключових центрах та важливих містах» Пакистану, у разі атак на Кабул або інші великі населені пункти Афганістану.

На тлі ескалації Пакистан посилив заходи безпеки по всій країні: війська приведені в стан підвищеної готовності, активізовано операції на основі розвідданих, затримано десятки підозрюваних у зв’язках із бойовиками, зокрема громадяни Афганістану.

Останнє загострення на кордоні з Афганістаном сталося 21 лютого, після того, як збройні сили Пакистану завдали авіаударів по провінціях Пактія і Нангархар в безпосередній близькості від спірної лінії Дюранда, заявивши, що метою були табори терористів з угруповання «Техрік-і-Талібан Пакистан» та «Ісламської держави».

Реклама

Афганістан і Пакистан конфліктують як через діяльність цих терористичних угруповань, так і через лінію Дюранда протяжністю 2611 км. Це умовна межа між країнами, яка виникла за підсумками двох англо-афганських воєн у 1893 році, але з того часу не була демаркована. Її легітимність заперечується Кабулом.

Нагадаємо, у жовтні минулого року загострення між Афганістаном та Пакистаном розпочалося після обстрілу афганської столиці Кабула. У відповідь бойові підрозділи «Талібану» атакували військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів.

Згодом президент США Дональд Трамп запропонував свою участь у врегулюванні напружених відносин між Афганістаном і Пакистаном.